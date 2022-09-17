حقيقة وفاة مهسا أميني في إيران، ضجت وسائل الاعلام ومنصات السوشيال ميديا المختلفة في الساعات القليلة الماضية حول وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني باحدى المشافي بدولة إيران بعدما تعرضت للضرب والعنف والتعذيب على ايدي الشرطة الإيرانية بسبب عم ارتدائها اللباس والحجاب بصورة صحيحة مما اثارت هذه القصة جدل واسع للغاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبلغ مهسا أميني من السن قرابة 22 عاماً.

مهسا أميني ويكيبيديا

مهسا أميني شابة إيرانية الجنسية. أثارت قصة وفاتها ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق جنائي في مقتل الشابة مهسا في إيران. ولدت في مدينة سقاز الإيرانية في 22 يوليو 2000 م. عائلة متعلمة في مدينة كردية. تعرضت الفتاة لقمع شديد من قبل الحكومات الإيرانية المتعاقبة حتى تعرضت للتعذيب المستمر من قبل شرطة الآداب الإيرانية، مما أدى إلى وفاتها قبل عدة أيام.

سيرة مهسا أميني الذاتية

فيما يلي نستعرض أهم المعلومات الشخصية عن الشابة الإيرانية المتوفاة محساء أميني

الاسم مهسا أميني.

أسماء أخرى جينا أميني.

مكان الميلاد مدينة سقاز، إيران.

الميلاد 22 يوليو 2000 م.

الإقامة طهران، إيران.

الوفاة 16 سبتمبر 2022 م.

مكان الوفاة مستشفى الكسرة بالعاصمة الإيرانية طهران.

سبب الوفاة تعرضت للتعذيب على يد شرطة الآداب الإيرانية.

العمر 22 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية الإيرانية.

العرق كردي إيراني.

الاشقاء لها أخ اسمه “كيارش أميني”.

النشاط مواطن ايراني حر.

اللغة الكردية والفارسية.

وفاة مهسا أميني في إيران

سبب وفاة مهسا أميني في إيران أنها تعرضت للتعذيب والعنف من قبل شرطة الآداب الإيرانية لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح. أعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاة محساء أميني داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة طهران الإيرانية في 16 سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 22 عامًا، بسبب التعذيب الذي تعرضت له الفتاة من قبل شرطة الآداب الإيرانية، وتفاعل مع ذلك الخبر آلاف الأفراد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعادة الحق إلى الشابة المتوفاة.

قصة مهسا أميني الإيرانية كاملة

بدأت القصة عندما رافقت الشابة مهسا أميني شقيقها كياراش أميني أثناء تجوالهما بالقرب من محطة مترو الشهيد حقاني الواقعة على طريق الشهيد حقاني السريع بالعاصمة الإيرانية طهران في تمام الساعة السادسة مساءً بالضبط. في 14 سبتمبر 2022 م اعتقلت شرطة الآداب الإيرانية الشابة في هذا المكان لأنها لم تحترم عادات وتقاليد ارتداء الحجاب، وكان من المفترض أن تتم الإجراءات العادية والروتينية لعدة ساعات وأن سيتم إطلاق سراح الفتاة، لكن حدث شيء ما بعد ذلك عندما تم نقل الشابة، مهسا، في سيارة إسعاف إلى مستشفى الكسرة في مدينة طهران الإيرانية، واتضح بعد التحقيق الجنائي أنها تعرضت للعنف والضرب، مما تسبب في أصيبت بنوبة قلبية شديدة، مما أدى إلى وفاة الفتاة.

حقيقة وفاة مهسا أميني في إيران توفيت الشابة الايرانية مهسا أميني يوم أمس الجمعة الموافق 16 من شهر سبتمبر لعام 2022م بعد تعرضها للضرب والتعذيب من قبل شرطة الآداب الإيرانية لعدم ارتدائها حجابها بشكل مناسب وصحيح في داخل احد مستشفيات مدينة طهران في إيران.