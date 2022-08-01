وفاة نجمة “ستار ترك” نيشيل نيكولز.. صاحبة أول قبلة بين عرقين مختلفِيْن

توفِيْت الممثلة والمغنية نيشيل نيكولز، التي اشتهرت بدور الملازم “نيوتا أورا” فِيْ مسلسل ستار تريك الأصل، عَنّْ عمر يناهز 89 عامًا، بحسب بيان صادر عَنّْ نجلها كايل جونسون.

وكتب كايل فِيْ البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوالدته نيكولز على فِيْسبوك “لقد استسلمت والدتي الليلة الماضية لأسباب طبيعية وتوفِيْت”. ومع ذلك، فإن ضوءها، مثل المجرات القديمة التي تُرى الآن لأول مرة، سيبقى معَنّْا وستستمتع الأجيال القادمة وتتعلم منها. عاشت والدتي حياتها بأفضل ما لديها، وبالتالي فهِيْ نموذج يحتذى به لنا جميعًا “.

نشر الممثل جورج تاكي، الذي لعب دور هِيْكارو سولو، قائد سفِيْنة USS Enterprise، تحية مؤثرة لشريكه فِيْ البطولة، حيث كتب فِيْ تغريدته، “سأقول المزيد عَنّْ الرائد الذي لا يضاهى نيكول نيكولز، الذي شارك فِيْ الدور توفِيْت اليوم “أورا” من “يو إس إس إنتربرايز” عَنّْ عمر يناهز 89 عامًا. قلبي مثقل وعيناي تلمعان كالنجوم بينهما، أعز أصدقائي.

وصف المتحف الوطني للطيران والفضاء نيكولز بأنه “مصدر إلهام للكثيرين، ليس فقط بسبب مشاركتها مع ستار تريك ولكن أيضًا بسبب عملها مع وكالة ناسا لتجنيد نساء سوداوات للتقديم ويصبحن رائدات فضاء.”

جدير بالذكر أن نيكول كان لها دور بارز فِيْ المسلسل التلفزيوني Star Trek عام 1966، فِيْ وقت كانت فِيْه الممثلات الأمريكيات من أصل أفريقي يلعبن أدوار عاملة منزلية فِيْ المسرح والسينما، أو ينزلن بأدوار ثانوية بعيدًا عَنّْ البطولة.

وصف القس مارتن لوثر كينج جونيور دور نيكولز فِيْ “ستار تريك” بأنه “أول دور غريب تلعبه امرأة سمراء فِيْ تاريخ التلفزيون”.

كَمْا اشتهرت نيكولز على نطاق واسع بدورها فِيْ مشهد القبلة الأول الذي يجمع بين عرقين مختلفِيْن، حيث شارك الممثل الكندي ويليام شاتنر، الذي لعب دور شخصية “جيمس تي كيرك”، المشهد.

من هذا المشهد، قال نيكولز فِيْ مقابلة مع سي إن إن عام 2014 إن مشهد القبلة “غير التلفزيون إلَّى الأبد وغيّر أيضًا الطريقة التي ينظر بها الناس إلَّى بعضهم البعض”.

يقال إن نيكول نيكولز ولدت بالقرب من شيكاغو فِيْ عام 1932 وحدث انقسام فِيْ عائلتها بسبب زواج جدها الأبيض الجنوبي من امرأة سمراء.