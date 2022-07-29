وفاة نجم الزمالك السابق على يد نجله.. اعرف التفاصيل

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في حادثة مؤسفة، توفي إبراهيم الدسوقي نجم الزمالك السابق بالمستشفى يوم الجمعة بعد إصابته بجروح خطيرة على يد نجله في الأيام الأخيرة.

تفاصيل وفاة نجم الزمالك السابق

جاءت وفاة إبراهيم الدسوقي بعد إصابته بنزيف في المخ نتيجة ضربة قوية بـ “إناء” نحاسي من قبل نجله شريف الدسوقي الذي يعاني من مرض نفسي بسبب تعاطي المخدرات وكان يتلقى العلاج في الفترة الماضية. . .

وكان شريف نجل الضحية في حالة هياج عصبي وتعرض للضرب والخنق على يد والدته التي توفيت قبل أيام.

ألقت قوات الأمن القبض على شريف الدسوقي نجل نجم الزمالك الراحل، وسجنه 15 يومًا على ذمة التحقيق في مقتل والدته ووالده المتوفين اليوم.

شوبرت ينعى نجم الزمالك السابق

وعلق الصحفي أحمد شوبرت على الحادث على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” قائلاً “في حادث إنساني مؤسف، وفاة الكابتن إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك الأسبق وبطل حادثة إلغاء الدوري العام في الدوري”. عام 72، خالص التعازي والبقاء والبقاء لله “.

ونعى نادي بنها الرياضي، برئاسة الدكتور مصبح الكحلي رئيس النادي، رحيله، مشيرًا إلى أنه كان من أهم رموز النادي في السنوات الأخيرة، وقدم الكثير للنادي وأعضائه. خلال عمله في مجلس الإدارة.