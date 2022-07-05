وفاة نجم “سناب شات” السعودي سعد المهنا.. الشهِيْر بـ”إيفنت الرياض”

صُدم الجمهُور بوفاة موقع التواصل الاجتماعي السعودي الشهِيْر سعد بن خالد المهنا، المعروف باسم “حدث الرياض”، اليوم الاثنين، بعد إصابته بنوبة قلبية، بحسب تقارير متداولة.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان المهنا، بعد صلاة العصر، اليوم الثلاثاء، فِيْ مسجد البابطين.

وكان اسم الفقيد يتجه على تويتر فِيْ الساعات الماضية وسط دعوات للرحمة والمغفرة، وتفاجأ آخرون بهذا الخبر المأساوي.

وكتب رئيس القسم الفني بجريدة الرياض عبد الرحمن الناصر إنا لله وإنا إليه راجعون … تعازيّ لأسرة النبيل سعد المهنا السنابي # حدث_الرياض الذي وافته المنية بعد أن عانى من التعرض .. اللهم اغفر له وارحمه وجزئه بأهل الخير ”. طيب، وكافئه باللطف واللطف، لأنه كان عونًا لزملائه وكفئًا لهم.

وقال الفنان خالد عبد الرحيم دعوتكَمْ للإعلامي سعد المهنا من باب الرحمة بعد أن رافق أحداث موسم الرياض وقدم نفسه كناشط إعلامي ساهم فِيْ تقديم الفعاليات عبر فعالية الرياض. الحساب، فِيْ حين بيعت التذاكر ودخلوا، شكرا لكَمْ، يرحمكَمْ الله “.

وعلقت متابعة “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له واستبدله بمنزل أفضل من بيته، وعائلة أفضل”. من أهله .. اللهم اغفر لأخينا وتقبله. وأضاف آخر “رحمه الله الأستاذ سعد المهنا صاحب حساب سناب إيفنت الرياض. التقيت به مرة وهُو شخص طيب وطيبة ربي يرحمه ويغفر له يارب ويسكنه. “. فِيْ حدائقها الشاسعة.

وكتب مسؤول العلاقات العامة من جمعية أصدقاء قدامى اللاعبين فِيْ السعودية “إنا لله وإنا إليه راجعون جزاهم الله خيرًا على وفاة سعد المهنا # الرياض_غفر الله له وارحمه. له .. وجعل ما حدث له فِيْ الدنيا طهارة وكفارة عَنّْ ذنوبه، والجنة أعلى من الجنة، وصبر أهله وأحبابه على الراحة والرضا.

سعد المهنا شاب سعودي لديه حساب على منصة سناب شات. يوفر من خلال هذا الحساب محتوى للمقاهِيْ والفعاليات والمقاهِيْ فِيْ مدينة الرياض، فضلا عَنّْ تقديم خدمات دعائية وإعلانية متنوعة عبر حسابه على سناب شات وتويتر للمقاهِيْ والأماكن التجارية الأخرى.