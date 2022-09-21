سبب وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الاونة الاخيرة وتحديداً في صباحأمس الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر لعام 2022م خبر وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر المشهور والبارز الكويتي حمد السعيد كونه من ابرز الشخصيات اللامعة في القصائد الشعرية والكتابة في الكويت والتي حقق نجاح وشهرة واسعة للغاية في الوطن العربي واهتم العديد من الناس بمعرفة سبب وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد.

حمد السعيد السيرة الذاتية

حمد السعيد شاعر شهير وكاتب أشعار أدبية كويتية الجنسية. ولد في العاصمة الكويتية الكويت عام 1964 م. يبلغ من العمر 58 عاما، ويقيم حاليا في الكويت، يعتنق الدين الإسلامي. نايف الثاني متعب “. يعتبر حمد السعيد من أبرز شعراء الكويت. ينتمي هذا الشاعر إلى آل السعيد أمراء منطقة الجهراء شمال الكويت. في البداية عمل حمد في العديد من المناصب الإدارية مثل مسئول إداري بوزارة التربية والتعليم. ثم انتقل إلى الشعر الخليجي والعربي، ونجح برواية عشرات القصائد والأشعار.

من هو حمد السعيد ويكيبيديا

فيما يلي نستعرض لكم أهم وأهم المعلومات الشخصية عن الشاعر الكويتي حمد السعيد

الاسم حمد بن عبد الكريم المزعل آل سعيد. الاسم المستعار ابو خالد. الميلاد مدينة الكويت بدولة الكويت. الميلاد مواليد 1964 م. العمر عمره 58 سنة. الجنسية كويتي الجنسية. الاقامة حي الجهراء بالكويت. الجنسية دولة الكويت. الدين والمعتقد الإسلام. الطائفة أهل السنة والجماعة. المهنة والنشاط شاعر وكاتب قصائد. سنوات من النشاط أكثر من 30 عامًا. المناصب عضو لجنة السفارة الكويتية. الحالة الاجتماعية متزوج. اسم الزوجة ابنة متعب بن عثمان السعيد. عدد الأطفال توفي خمسة أولاد واثنان. اللغة الأم العربية “اللهجة الخليجية”.

وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد في الكويت

سبب وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر الكويتي حمد السعيد صراع مع المرض الذي يعاني منه منذ سنوات. الأمر الذي تسبب في وفاته على يد الشاعر حمد مساء الاثنين 19 سبتمبر 2022 م، نشر الشاعر الكويتي حمد السعيد تغريدة على موقعه الرسمي على موقع تويتر .

توفي نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد بدولة الكويت بالامس بعد صراعه مع المرض والذي كان يعاني منه لفترة طويلة وشقيقه الشاعر الكويتي المشهور حمد السعيد من الشخصيات اللامعة بدولة الكويت ويبلغ من العمر نحو 58 عاماً وحقق نجاح واسع بالقصائد الشعرية التي قدمها.