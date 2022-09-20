سبب وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد في الكويت، تم الاعلان على الكثير من المواقع الالكترونية وعبر العديد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد، واثار الخبر الكثير من الحزن في الاوساط الكويتية، وفي الاوساط العربية، وتسائل الكثير منهم عن سبب وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد في الكويت بهذا الشكل المفاجئ.

سبب وفاة نوفل السعيد

اعلن في مساء يوم الاثنين الموافق الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، عن وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد، وتوالت برقيات التعزية للشاعر حمد السعيد على وفاة اخيه، وتسائل الكثيرين عن سبب وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد في الكويت، واعلن الشاعر حمد السعيد ان سبب وفاة شقيقه هو معاناته الطويلة مع المرض، وتدهورت حالته الصحية في الاونة الاخيرة بشكل كبير وتوفى على اثر هذا التدهور.

من هو الشاعر حمد السعيد

اسمه الكامل هو حمد بن عبد الكريم المزعل السعيد، ولد في دولة الكويت، في العاصمة الكويت، في عام 1964م، ويحمل الشاعر حمد السعيد الجنسية الكويتية، ويعتنق الديانة الاسلامية، ويلقب بأبو خالد، وهو شاعر كويتي مشهور ومحبوب في كافة الكويت، وينتمي الشاعر حمد لقبيلة السعيد وهم أمراء الجهراء شمال الكويت، ويعود نسبهم الى آل مشرف من المعاضيد من الوهبة من بني تميم، وعمل في منصب مسئول اداري في وزارة التربية.

تعليق الشاعر حمد السعيد على وفاة شقيقه نوفل السعيد

كتب الشاعر حمد السعيد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يرثي فيه شقيقه المتوفى نوفل السعيد، وعبر عن حزنه الشديد على فراقه وفقدانه، وانهالت التعليقات المعزية والمواسية للشاعر حمد السعيد على وفاة نوفل السعيد، ونص المنشور كالتالي:

” راح صوام النوافل والاثنين والخميس راح من تشهد له الناس في حسن عمله ، من أصعب أنواع الفراق فقد الأخ ، لا يشابهه فراق وكيف إن كانت لحظات الوداع وهو يحتضر بين يدي ، رحمك الله يا أبا عبدالكريم ، حيث تم مواراة جثمانه الثرى بعد صلاة العشاء في مقبرة الجهراء مساء يوم أمس الاثنين “.

سبب وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد في الكويت، انتشر في الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الشاب الكويتي نوفل السعيد، شقيق الشاعر الكويتي الكبير والقدير حمد السعيد، وعن سبب وفاة نوفل السعيد علق شقيقه ان سبب الوفاة هو معاناته مع المرض لفترة كبيرة من عمره.