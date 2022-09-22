وفاة هشام سليم بعد صراعه مع السرطان

توفِيْ الفنان المصري هشام سليم، اليوم الخميس، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة فِيْ الآونة الأخيرة، إثر صراعه مع مرض السرطان.

ونزل الحزن على الوسط الفني المصري، وكذلك الجمهُور، فور إعلان خبر وفاته، خاصة عَنّْدما حقق نجاحًا فنيًا، ولفت الانتباه إلَّى الأدوار التي جسدها بشكل درامي وسنيمائي.

قال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، إن جنازة هشام سليم ستقام بعد صلاة العشاء من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسيتم دفنه فِيْ مقبرة الأسرة.

وكان الفنان الراحل قد أكد فِيْ مايو الماضي إصابته بالسرطان، وأشار فِيْ ذلك الوقت إلَّى أنه يعيش فِيْ بلدة بالساحل الشمالي لتلقي العلاج الذي قد يستمر عدة أشهر.

شائعة وفاة هشام سليم فِيْ أغسطس …

فِيْ أغسطس الماضي انتشرت شائعة وفاته، لكن نقيب النقابات بالوكالة نفى ذلك فِيْ ذلك الوقت وعلق “ما يشاع عَنّْ هذا، إشاعة سخيفة .. شائعة سخيفة وأنا أدعوك”.

وفِيْ تموز الماضي، قال مصدر مقرب من هشام سليم لـ “فوشيه” إن حالته الصحية تتدهُور وأنه بدأ جلسات علاج كيماوي فِيْ الفترة الماضية، مع متابعة طبية من قبل أحد الأطباء المختصين فِيْ المجال.

وأشار المصدر إلَّى أن عائلته تفرض حالة من السرية الشديدة على صحته، إذ لا يريد مقايضة مرضه فِيْ مواجهة انتشار شبكات التواصل الاجتماعي التي يحصل منها البعض على أرباح دون رقابة.

وأكد أن هذا الأمر جاء بقرار هشام سليم نفسه الذي يرفض نشر أخبار عَنّْ مرضه.

آخر أعمال هشام سليم

وكان آخر ظهُور تلفزيوني للفنان هشام سليم فِيْ مسلسل “Counter Attack” الذي يذاع فِيْ شهر رمضان من العام 2022، وهُو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب. أما عَنّْ السينما، فقد كانت آخر مشاركاته العام الماضي من خلال فِيْلم “موسى” مع الممثل كريم محمود عبد العزيز.

جزء من حياتك الخاصة

هشام سليم تحدث فِيْ وقت سابق عَنّْ الكثير من أسرار حياته الشخصية، خلال مقابلة تلفزيونية، كاشفاً أنه تزوج مرتين ولكنه الآن مطلق، وما زال يحب زوجته الثانية ويأمل أن يعودوا ويتزوجوا مرة أخرى، معلقاً لقد تزوجت. مرتين وطلقتهم ولكن فِيْ المرة الثانية أحبها حتى الآن أتمنى أن أعود لزي نتجوز تاني وهلاكي.