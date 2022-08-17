نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة هشام سليم متأثراً بالسرطان، تداولت الكثير من منصات التواصل الإجتماعي قبل ساعات حول مرض الفنان هشام سليم وذلك عبد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، مما كشفت نقابة المهن التمثيلية حول حقيقة وفاة هشام سليم متأثراً بالسرطان، والجدير بالذكر بأن الفنان هشام سليم من أكبر الفنانين العظام في الساحة الفنية.

من هو هشام سليم ويكيبيديا

يعد هشام سليم شخصية مصرية الجنسة ، ومن مواليد 1958، عاش مع عائلة فنية كبيرة، وهو ابن اللاعب والممثل محمد صالح سليم، واخ الفنان خالد سليم دخل الفنان هشام تخصص السياحة في جامعة حلوان، وبعد الانتهاء من دراسته انتقل الى عالم الفن والتمثيل، وقد برز نفسه بشكل كبير في هذا المجال، حتى أصبح من أكبر الفنانين في الساحة المصرية ، كما وتزوج الفنان هشام سليم مرتين في حياته، وهما ميرفت النحاس، نادية الغالب، وأنجب منهم العديد من الابناء، وفي الآونة الأخيرة تناقلت وسائل الإعلام خبر وفاة هشام سليم متأثرا بالسرطان

هشام سليم السيرة الذاتية

أبرز المعلومات حول الفنان هشام سليم عن حياته الشخصية:

الاسم: هشام محمد صالح سليم.

اسم: محمد صالح محمد سليم.

تاريخ الولادة:1958م.

الجنسية: المصرية.

الديانة: مسلم.

الحالة الاجتماعية: متزوج مرتين.

أسماء الزوجات: ميرفت النحاس، نادية الغالب.

عدد الأولاد: ثلاثة أولاد من زوجته الأولى ميرفت النحاس.

التحصيل الدراسي: شهادة من كلية السياحة والفنادق.

المهنة: ممثل.

ما هو مرض هشام سليم

تدهورت حالة الفنان هشام سليم الصحية قبل فترة بشكل كبير، حيث بين أحد النشطاء التواصل الإجتماعي، بأن الفنان هشام يعاني من مرض خبيث وهو سرطان، مما عم الحزن في قلوب محبيه ومتابعيه وأقاربه، ومن ثم أوضح الفنان هشام سليم في بيان له انه بحالة صحية جيدة، وقال أيضا:

«أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، ومتهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام.. كل اللي يجيبه ربنا كويس.. أنا بخير والحمد لله قاعد في العين السخنة حاليًا»

حقيقة وفاة هشام سليم متأثراً بالسرطان

كشفت نقابة المهن حقيقة وفاة هشام سليم متأثراً بالسرطان، وقالت كل ما تم إشاعته الفترة الأخيرة عن الفنان المصري الكبير هشام سليم عاري عن الصحة ومجرد اشاعات فقط ، وقد أكد الفنان أشرف زكي أن الفنان هشام يتمتع بصحة جيدة، ووضعة الصحي جيد، وقد تم تداول خبر وفاة هشام سليم متأثراً بالسرطان، وبعد التأكد تبين بان كافة الأخبار مجرد شائعات.

يعد الفنان المصري هشام سليم من الفنانين المصرين الكبار المخضرمين، والذي شارك في الكثير من الأعمال الفنية القديمة والحديثة، وفي الآونة الأخيرة تناقل الكثير خبر وفاة هشام سليم متأثراً بالسرطان، حيث كشفت نقابة المهن التمثيلية بان الخبر عاري عن الصحة.