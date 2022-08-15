وفاة واحدة و16 جريحا في انقلاب حافلة بسطيف، أصيب 16 شخص في حادث سير وقع في وقت سابق اليوم على الطريق الوطني رقم 74 في منطقة السفر التابعة لمديرية بني شبانة الواقعة شمال ولاية سطيف، أعربت وزارة الإعلام والمراسلات بالأمن المشترك لولاية سطيف في توضيح أن المجموعة قد قُلب فيها الباص اثر حادث مفزع، توسطت مطلع اليوم الساعة السادسة 45 (06:45) لحادث سير تصدى للانحراف، وإسقاط نقل شحن مسافرين يعملون على خط بني ورثيلان بالجزائر العاصمة على منحدر حوالي 15 مترا على الشارع العام رقم 74 في مناطق اكرادو التابعة لمنطقة بني شبانة الواقعة في أقصى الشمال الغربي لإقليم سطيف.

قصة وفاة شخص واصابة 16 جريح في حادث

وأضاف مصدر مماثل لوزارة الصحافة والاعلام الجزائرية، أن حادث السيارة أدى إلى وفاة شاب وإصابة 16 آخرين، مع تغير مستويات الجروح غير الخطيرة، تم التعامل مع أربع سيارات إسعاف وشاحنة أمنية مشتركة وسيارتي إسعاف في مستشفى بني وارثيلان، على مرأى من الشرطة الوطنية، هذا وقد أوجزت الوزارة طريق الحادث ومكانه والاصابات ومدى خطورتها.

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وفاة واحدة و16 جريحا في انقلاب حافلة بسطيف

في صباح اليوم الاثنين، وقع حادث سير على الطريق الوطني رقم 50 على مستوى بلدة حاسي خبي بولاية تندوف ، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 16 آخرين، أعرب مركز التنسيق الإعلامي والمرور بالدرك الوطني عن مقتل ستة أفراد وستة عشر جريحا في حادث سير قاتل على الطريق الوطني رقم 50، اثر تصادم حافلتين ببعض، وكانت الحافلة تحمل عدد من الأشخاص مما اودى بوفاة أحدهم واصابة ستة عشر اخرين بجروح.

انقلاب حافلة بسطيف

وجهت وزارة النقل والمواصلات بمدينة سطيف التابعة لدولة الجزائر كافة جهودها لتولي مهمة كشف الملابسات حول الحادث المروع الذي حصل على الطريق العام باصطدام حافلتين بطريقة بشعة، ما اودى بوفاة احدهم واصابة العديد من الأشخاص بحالات ما بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة، وتم التحقيق في الملابسات من قِبل الشرطة.

هذا وقد تم نقل المصابين الى المستشفى ومعالجة حالة الطوارئ التي حصلت في المدينة، واوزعت الوزارة ان الأشخاص في حالة جيدة بينما تم دفن المتوفي في اليوم التالي من الحادث.