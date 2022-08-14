وفاة “وارن بافِيْت الهندي”.. ماذا تعرف عَنّْ الملياردير راكيش جونجونوالا

توفِيْ الملياردير الهندي، راكيش جونجونوالا، الذي جمع ثروته فِيْ البورصة وأطلق عليه اسم “وارن بافِيْت الهندي” من قبل وسائل الإعلام المحلية.

ولم يعلن على الفور سبب الوفاة. بينما قال أحد أفراد عائلته “مات راكيش جي محاطًا بأسرته ومساعديه المقربين”.

وارن بافِيْت فِيْ الهند

وُصِف الراحل بـ “الثور الكبير” فِيْ “شارع دلال”، وهُو الاسم الذي يُشار إليه ببورصة بومباي، كَمْا أُطلق عليه اسم “الهندي وارن بافِيْت”.

قدرت ثروته بنحو 3.5 مليار دولار، ويمتلك أسهماً كبيرة لنحو ثلاثين من أبرز الشركات الهندية فِيْ السوق المالية.

قدرت رويترز صافِيْ ثروته بنحو 6 مليارات دولار.

بدأ Gonjunwala، وهُو محاسب قانوني من ولاية راجاستان الصحراوية، التعامل فِيْ الأسْهُمْ عَنّْدما كان طالبًا فِيْ الكلية واستمر فِيْ إدارة شركة تجارية للأوراق المالية.

استثمرت Gonjunwala مؤخرًا حوالي 35 مليون دولار للمساهمة بنحو 40٪ فِيْ عاصمة شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة “Akasa Air”، التي أطلقت رحلاتها يوم الأحد وانضمت إلَّى سوق الطيران المزدحم بالفعل فِيْ الهند.

قال رجال الأعمال والمصرفِيْون المقيمون فِيْ مومباي، العاصمة المالية للهند، والذين تعاملوا مع Gungonwala لأكثر من 30 عامًا، إن مهارات الاتصال الممتازة التي يتمتع بها ساعدت صغار المستثمرين على فهم سوق الأوراق المالية، كَمْا أن رؤيته حول الاقتصاد والشركات جعلت منه شخصية مشهُورة فِيْ التلفزيون. .

نعي سياسي

نعى أبرز المسؤولين ورجال الأعمال الهنود الملياردير الراحل البالغ من العمر 62 عامًا، بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصف على تويتر نبأ رحيل غونغونوالا بـ “المحزن”.

رأى ناريندرا مودي أن Gonjunwala “نابضة بالحياة وذكية وبصيرة، تاركة وراءها مساهمة لا تمحى فِيْ عالم المال”.

كتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر، “كان راكيش جونغونوالا لا يقهر .. مليء بالحياة، ذكي وصاحب رؤية. لقد ترك وراءه مساهمة لا تمحى فِيْ عالم المال وكان شغوفًا جدًا بتقدم الهند. موته مفجع. تعازيّ لـ عائلته ومعجبيه “.

وأكد مكتب جونغونوالا لوكالة فرانس برس أنه توفِيْ صباح الأحد، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.