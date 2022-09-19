سبب وفاة والدة ميشال حوراني، انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من المواقع الالكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة والدة الفنان اللبناني ميشال حوراني، وعبرت العديد من الشخصيات الفنية في لبنان والوطن العربي عن حزنهم ومواساتهم للفنان ميشال حوراني، وقامو بتعزيته وسؤال المقربين من الفنان عن سبب وفاة والدة ميشال حوراني، وهل كانت تعاني من اي مرض قبل وفاتها.

من هو ميشال حوراني ويكيبيديا

ان ميشال حوراني هو ممثل ومخرج ومنتج لبناني، ولد في جمهورية لبنان، في ضيعة مرجعيون، بتاريخ الثالث عشر من شهر فبراير لعام 1978م، اي انه يبلغ من العمر 44 عاما، ويحمل ميشال حوراني الجنسية لبنانية، ويعتنق الديانة المسيحية، ان الفنان ميشال حوراني متزوج من عام 2011 من السيدة سالي أبو جودة، وانجب منها طفلان هما ( جود _ وياسمينا )، ويعتبر ميشال حوراني أحد اشهر الفنانين في لبنان والوطن العربي.

سبب وفاة والدة ميشال حوراني

نشر الفنان ميشال حوراني اليوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، خبر وفاة والدته، وقام العديد من الفنانين ومحبين ومتابعين الفنان بتعزيته على هذا المنشور، وتسائل العديد منهم عن سبب وفاة والدة ميشال حوراني الفنان اللبناني السيدة نوقولا نمر، وحسب مصادر مقربة من الفنان ان سبب الوفاة هي وعكة صحية مفاجئة ألمت بها، وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج ولكن دون فائدة، وتم اعلان وفاتها من داخل المستشفى.

وفاة والدة ميشال حوراني السيدة نقولا نمر

تم تداول خبر وفاة السيدة نقولا نمر والدة الفنان ميشال حوراني في العديد من وسائل الاعلام اللبنانية، وعبر الجميع عن حزنهم بهذا الخبر الحزين، وحاول الجميع الاتصال بالفنان ميشال حوراني وتعزيته بالفاجعة التي اصابته، وسوف تقام مراسم التشييع على عدة ايام، ويعتبر الفنان ميشال عون من أكثر الشخصيات اللبنانية التي قدمت الكثير الى الفن العربي والفن اللبناني.

سبب وفاة والدة ميشال حوراني، تم الاعلان اليوم الاثنين عن فاجعة اصابت الفنان ميشال حوراني، والفاجعة هي وفاة والدة ميشال حوراني السيدة نقولا نمر، وسبب وفاة والدة ميشال حوراني، هو تعرضها لوعكة صحية مفاجئة اودت بحياتها بعد نقلها الى المستشفى بساعات.