وفاة والدة يعقوب الفرحان.. وليلى اسكندر تعلق

توفِيْت والدة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، عزة، فِيْ الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 9 أغسطس 2022، دون الكشف عَنّْ سبب الوفاة.

وأعلن نبأ رحيل والدة الفرحان الممثل السعودي محمد الشهري، فِيْ تغريدة نشرها على حسابه على موقع “تويتر”، كتب فِيْها “ببالغ الحزن نقدم التعازي لـ” صديقنا. وشقيقه الفنان المحبوب يعقوب الفرحان، على وفاة والدته صباح اليوم. نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكن فِيْ جنات النعيم “. وامنح أولادك وأحبابك الصبر والعزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

لم تتردد الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، زوجة يعقوب الفرحان السابقة، فِيْ التعبير عَنّْ تعازيها لرحيل حماتها، عبر تقرير الاستوري عبر حسابها على انستجرام. وإنا لله وإنا إليه راجعون “.

ومعلوم أن علاقة ليلى بحماتها السابقة كانت طيبة جدًا، فهِيْ تشيد بها باستمرار وتربي ابنها.

لم يصدر يعقوب الفرحان حتى الآن أي منشور نعي، لكن نجوم الفن وزملائه حرصوا على تقديم كلمات العزاء له وتعزيهم بوفاة والدته، ومنهم الممثل السعودي نايف الظفِيْري، الذي سأل الرب. أن يرزق روحه برحمته، ويمنح أهله الصبر والراحة.

من جهته، نشر الممثل السعودي عبد الرحمن اليماني تغريدة كتب فِيْها “ببالغ الحزن والأسف توفِيْت والدة شقيقنا ومحبوبنا يعقوب الفرحان، باكراً اليوم.

يشار إلَّى أن والدة يعقوب عبرت فِيْ مقابلة هاتفِيْة خلال إحدى اللقاءات التي دعي فِيْها يعقوب وليلى عَنّْ اعتزازها بهما، مشيرة إلَّى أنها لا تهتم بما يقوله الآخرون عَنّْهما، وهما شخصان رائعان ولطيفان.

بعد انتهاء مكالمة والدتهما، لم تستطع الفرحان وليلى كبح دموعهما التي تأثرت بكلماتها.

فِيْ المقابل اندلعت الأزمة بين ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان، مؤخرًا عَنّْدما رد الأخير على سؤال حول انفصاله عَنّْ زوجته، ليقول إنه لا يلتفت إلَّى الشائعات التي انتشرت حول انفصالهما، وأنه “يكشف” ويعيش حياته.

صدمت الفنانة اللبنانية الجميع عَنّْدما خرجت للتعليق على ما قاله زوجها السابق، معتبرة أنه أهانها ووالدتها وابنها، ووعدت بأنها لن تلتزم الصمت حيال ذلك.

بعد ذلك خرجت ليلى بمقطع فِيْديو آخر تهاجم فِيْه زوجها السابق وتهِيْنه علانية قائلة احترم ابنك.

وبعد أيام، فاجأت ليلى الجميع بنشرها صورة طليقها الفنان السعودي يعقوب الفرحان من داخل منزلها برفقة والدتها وابنها يوسف.

وكتبت تعليقا على الصورة “منور بو يوسف” ؛ ما فاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد الخلاف الذي وقع بينهم أمام الجميع.