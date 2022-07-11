وفاة والد أوبرا وينفري بعد صراع مع المرض

أكدت المذيعة الأمريكية، أوبرا وينفري، نبأ والدها، فِيْرنون وينفري، بعد وقت قصير من إعلان صحيفة “ناشفِيْل” الإخبارية المحلية عَنّْ وفاته ليلة الجمعة الماضية، عَنّْ عمر يناهز 89 عامًا.

نشرت أوبرا وينفري (68 عامًا) مقطع فِيْديو لوالدها على حسابها على Instagram، تكشف أن عائلتها كانت على علم بحالة السرطان التي تعاني منها، وعلقت “فِيْرنون وينفري 1933-2022 … منذ أقل من أسبوع كرمنا والدي. فِيْ الفناء الخلفِيْ لمنزله. استقبله صديقي ومغني الإنجيل وينتلي فِيْبس بأغنية … شعر بالحب واستمتع بها حتى لم يعد قادرًا على الكلام. “

وتابع “بالأمس مع عائلتي محاطة بسريره، كان لي الشرف المقدس أن أرى الرجل المسؤول عَنّْ حياتي يأخذ أنفاسه الأخيرة … استطعَنّْا أن نشعر بالهدوء فِيْ الغرفة بعد وفاته”.

وقال “هذا السلام لا يزال قائما. كل شيء على ما يرام.” شكرا لك على صلاتك الرقيقة “.

ونشر حساب يُدعى أوبرا ديلي منشورًا قال “بقلب حزين يمكننا أن نؤكد وفاة والد أوبرا، فِيْرنون وينفري، أمس عَنّْ عمر 89”.

شارك الحساب أيضًا منشورًا يحتفل بوالد المضيف الذي وصف “احتفال تقدير فِيْرنون وينفري” بأنه وسيلة للاحتفال بالحلاق ورجل الأعمال مع الحفاظ على صحته بما يكفِيْ لامتصاص المديح والامتنان للأشخاص الذين لمسهم فِيْ حياتهم.

قالت أوبرا خلال الحفل قبل وفاة والدها “أشكرك على كونك الأب الذي كرم حياته وحياتي”.

أمضت أوبرا طفولتها المبكرة فِيْ مسقط رأس والدها فِيْ كوسيوسكو، ميسيسيبي، وكانت فِيْ ميلووكي مع والدتها فِيْرنيتا لي، التي توفِيْت فِيْ عام 2022. ومع ذلك، عاشت أيضًا مع والدها فِيْ ناشفِيْل، بين سن السابعة والتاسعة. ؛ كان حلاقًا معروفًا فِيْ مجتمعه وخدم فِيْ مجلس مترو ناشفِيْل لمدة 16 عامًا.

خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست عام 1986، أشارت أوبرا إلَّى أنها لو لم تكن قد عاشت مع والدها فِيْ سن 14، لكانت قد اتخذت مسارًا مختلفًا فِيْ الحياة وتصبح مجرمة محترفة.