وفاة والد بوسي.. فهل صالحته قبل رحيله

توفِيْ محمد شعبان، والد الفنانة الشعبية المصرية بوسي، عَنّْ عمر يناهز 85 عامًا، فِيْ شقته بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قبل أن تجري الجراحة له الأربعاء المقبل.

وأكد جيرانه، بحسب وسائل إعلام محلية، أن شعبان توفِيْ فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرا بأمراض الشيخوخة التي أصيب بها، ودفن فِيْ مقبرة الأسرة الساعة الثامنة صباحا.

وكان والد الفنانة بوسي قد أكد قبل مغادرته أن بوسي وزوجها كانا على اتصال به فِيْ الفترة الأخيرة، وفِيْ عيد الأضحى أرسل مبلغًا من المال وذبح شاة، كإحدى العلامات. للمصالحة بينهما، لوضع حد لأزمتهم الأخيرة.

وتضاربت الأنباء حول المصالحة بين بوسي ووالده قبل وفاته، حيث أكدت وسائل الإعلام أن بوسي كان لا يزال على خلاف معه حتى قبل وفاته، حيث صرح مؤخرًا أن بوسي بعث إليه برسالة لا يمكن لأب أن يطرحها. مع. كبدها، على حد تعبيره “قالت لي اسمع يا محمد يا شعبان انسى عَنّْدك بنت اسمها بوسي ونسيت حقًا ومنذ ذلك الحين لم نتحدث إطلاقا، وقمت بتوقيفِيْ. رقم، لذلك لا يمكنني الاتصال بها.

من جهتها، نشرت الفنانة برلنتي فؤاد، عبر حسابها الشخصي على فِيْسبوك، صورة لها مع والد بوسي، وعلقت عليها “خبر حزين جدا ولكن لا إله إلا الله. محمد شعبان والد المطربة بوسي، أدعو الله لك “.

ولم يعلن بوسي حتى الآن نبأ وفاة والده، ولم تعلن أسرته بعد مَوعِد استلام التعازي.

يشار إلَّى أن أزمة الفنانة ووالدها نشأت بعد انتشار مقطع فِيْديو له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فِيْه مريض يعاني من أمراض الشيخوخة ويعيش فِيْ شقة مهجورة، وتداولهما الإعلام. الأزمة فِيْما بينهم. وقال وقتها إن ابنته لا تتواصل معه ولا تقدم له الدعم المادي رغم فقره.

لكنه خرج يتراجع عَنّْ أقواله خلال أدائه مع الفنان سعد الصغير فِيْ برنامج “سعد ملاها نار”، حيث قال “هُو دائما وأبدا فخور بابنته عَنّْدما يراها على التلفاز، وهُو هُو يشعر بالسعادة عَنّْدما يرى نجاحه، لأنه أب مثل أي أب فِيْ العالم “.

وأضاف وقتها “كنت مخطئا وخدعَنّْي أحدهم وجعلني أهاجم ابنتي وكانت النتيجة سلبية بالنسبة لها وأنا آسف وأتمنى أن يأخذوا فِيْ الحسبان أنني كبير فِيْ السن وأحتاج علاج او معاملة.” الفواتير “.

وأوضح بقالي يبلغ من العمر 21 عامًا، وهِيْ بمفردها، وكانت آخر زيارة بيني وبين ابنتي فِيْ حدائق الأهرام، وأعطتني 8000 جنيه لسداد ديونها، ولكن بسبب مشاكلها ومشاكلها. هذا ووجوده خارج مصر، لم يتمكن من التواصل معي “.

وبعث لها برسالة اعتذار قال فِيْها “أنا آسف وأسامحني على خطأ وقد أخطأت وأنت بخير ودائما ما أعطيتني المال، وشخص ما عبث بعقلي وجعلني أقول هذا … حقك فوقي يا ابنتي.