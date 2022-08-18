سبب وفاة والد كريم الغربي الحقيقي ،يعتبر من أبرز وأكثر النجوم تألقاً ونجاحاً في السنوات الاخيرة في الساحة الفنية التونسية ،وذلك لما يقدمه الفنان كريم الغربي من أداء عالي في التمثيل للأفلام والمسلسلات التي لاقت نجاح سريع ومؤثر في نفوس الجمهور الفني ،بالإضافة الى امتلاكه قاعدة جماهيرية عالية في كافة بلاد الوطن العربي ،سنتعرف خلال الاسطر القادمة على التفاصيل.

كريم الغربي ويكيبيديا

يعد النجم والفنان كريم الغربي من أبرز الوجوه الفنية التي قدمتها دولة تونس في مجال الفن والتمثيل وهو من مواليد عام 1990م ويبلغ من العمر حالياً 32 سنة ،يقدم الكثير من الاعمال الفنية الخاصة بالكوميديا والمسرح بالإضافة الى قدراته الخاصة في التنوع بتقديمه للأفلام والمسلسلات ،وثار خبر وفاة والده التي انتشر مؤخراً الى موجة من التفاعل للمتابعين والمعجبين.

سبب وفاة والد كريم الغربي الحقيقي

أعلن النجم كريم الغربي في يوم الثلاثاء الموافق ال17 من شهر أغسطس لعام 2022م عن تدهور الحالة الصحية لوالده وأدى الى انتقاله الى المستشفى لتزداد حالته الصحية تعقيداً ،وينشر اليوم الخميس صباحاً عبر جسابه الشخصي خبر يفيد بوفاة والده بعد مكوثه في المستشفى وتدهور حالته معلقاً على حالته وحزنه الشديد بجملة “الله أكبر ،بابا مات تشويت يا ربي تشويت”.

وفاة والد كريم الغربي

كما أن الفنان كريم الغربي لم يحدد طبيعة الحالة المرضية التي تعرض لها والده بسبب حزنه الشديد وحالته النفسية ،وطالب الجمهور بالدعاء بالرحمة لوالده مما تفاعل معه كثير من الشخصيات المشهورة في كثير من المجالات الفنية والرياضية معه بتقديم له برقيات التعازي والأسى لوفاته وحضور عدد من الاقارب والاصدقاء للجنازة وتقديم الدعم النفسي للفنان بعدما تعرض له.

سبب وفاة والد كريم الغربي الحقيقي كما ويمتلك الفنان التونسي عدد كبير من المتابعين والمعجبين على كافة حساباته الشخصي على برامج السوشيال ميديا ،وتقديمه للمحتوى المفيد والشيق في أدواره التي يؤديها بنجاح ويزداد حباً في قلوب الجمهور.