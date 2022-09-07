السودان وفاة 17 شخصا في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بجنوب كردفان بالتفاصيل، فجع الشعب السوداني في صباح يوم الأربعاء السابع من شهر سبتمبر خبر وفاة 17 شخصا في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بجنوب كردفان، والذي أثار قلق كبير وحزن في صفوف المواطنين، حيث باشرت سيارات الإسعاف والأجهزة الشرطة السودانية الى المكان للتعرف على مجريات الحادث بالتفصيل.

وفاة 17 شخصا في انهيار بئر للتنقيب في السودان

صرح مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان له صباح يوم الأربعاء عن وفاة 17 شخصا في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب جنوب، من بينهم 6 من اللاجئين جنوب السودان، أثار انهيار بئر تنقيب عن الذهب، وأوضح بان الضحايا ليسوا منجمين وليس لهم أي علم بكيفية التنجيم، مشيرا بأن الضحايا يعملون بالتنقيب عن الذهب بطريقة عشوائية مما أدى الى انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بجنوب كردفان بشكل مفاجئ، حيث طالب بعمل مراقبة شديدة جدا على المناجم لمنع تسلل الأشخاص بطريقة غير قانونية ومحاصرة عمليات الانزلاق وانهيار الآبار والمناجم.

فيديو وفاة 17 شخصا في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بجنوب كردفان

انتشر فيديو خاص من قبل أحدى رواد منصات التواصل الإجتماعي في السودان حول وفاة 17 شخصا في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بعد قيامهم بعملية التنقيب بطريقة عشوائية في جنوب كردفان حيث يحتوي الفيديو على مقاطع محزنة ومؤلمة جدا، وقد تفاعل الكثير من المواطنين مع الفيديو.

أسماء ضحايا انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بجنوب كردفان

تداول الكثير من النشطاء الكثير من الاسماء ضحايا انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بجنوب كردفانن كما وتبين بأن كافة الأسماء التي تم نشرها غير صحيحة، حيث لم تقم وزارة الصحة السودانية بالبوح عن أسماء الضحايا، والجدير بالذكؤ بأن هناك ستة ضحايا من من لاجئي دولة جنوب السودان، لقوا حتفهم بعد أن انهارت عليهم بئر للتنقيب، وقد أوضح رئيس مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية ، بأن الضحايا قد تسللو الى بئر منجم “الدمبلو” لتنقيب عن الذهب ، مما أدى الى إنهيار بئر منجم “الدمبلو” عليهم.

أعلمنت وزارة الصحة السودانية صباح يوم الأربعاء السابع من شهر سبتمبر عن وفاة 17 شخصا في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بجنوب كردفان بعد تسللهم الى بئر منجم الدمبلو لتنقيب عن الذهب حيث ى أن “القتلى يعملون بطريقة عشوائية وهم ليسوا معدنيين.