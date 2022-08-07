وفاة 3 أشقاء غرقًا في مستنقع مائي بـ القنفذة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس السبت، مقتل 3 أشقاء غرقوا في مستنقع مائي بوادي الأحساء.

حادثة القنفذة

وقال الدفاع المدني في بيان عبر “تويتر” إن مدني القنفذة أفاد بأن (3) أشقاء غرقوا في مستنقع مائي بوادي الأحصبة.

حادثة نجران

وكانت فرق الدفاع المدني في نجران قد أعلنت قبل أيام عن غرق ثلاثة أشخاص في مستنقع مائي بمحافظة الثر بمنطقة نجران.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” “أفاد متمرد مدني في نجران بأن 3 أشخاص غرقوا في مستنقع مائي”.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إبعادهم وهم في حالة موت، نسأل الله الرحمة وأهلهم الصبر والعزاء.