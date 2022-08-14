الكنيسة القبطية المصرية تعلن وفاة 41 شخصا بحريق كنيسة أبوسيفين.. هل بابا كنسية مات

الكنيسة القبطية المصرية تعلن وفاة 41 شخصا بحريق كنيسة أبوسيفين.. هل بابا كنيسة مات، تداولت وسائل الإعلام المصرية قبل قليل حريق كنيسة أبوسيفين حريق ضخم جدا أسفر على وفاة 41 شخص وعدد من الإصابات، كما بدأت مديرية أمن في الجيزة بفتح التحقيقات في الحادثة، بعد النجاح إطفاء الكنسية، حيث يوجد ضرر كبير داخل الكنيسة وخارجها، و أعلنت الكنيسة القبطية المصرية تعلن وفاة 41 شخصا بحريق كنيسة أبوسيفين.

سبب حريق كنيسة ابو سيفين

بعد نشوب الحريق في كنيسة ابو سيفين كثرت التساؤلات حول سبب حريق كنيسة ابو سيفين، حيث حتى هذه اللحظة لم يتم معرفة السبب الرئيسي وراء حريق كنيسة ابو سيفين، حيث امتد الحريق حوالي 120 متر في الكنيسة، وأدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات، حيث يتوقع الكثير بأن سبب حريق كنيسة ابو سيفين كان مفتعل من فعل فاعل، وحتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد ذلك.

وفاة 41 شخصا بحريق كنيسة أبوسيفين

صرحت وزارة الصحة المصرية في محافظة الجيزة عن وجود عدد كبير جدا ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين واصابة عدد كبير في صفوف المواطنين، ويصل عدد المصابين حوالي 62 اصابة ، ووفاة 41 شخصا بحريق كنيسة أبوسيفين، والعدد قابل لزيادة، كما وتم نشر من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي عن وفاة بابا الكنيسة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الساعات القادمة.

هل بابا كنيسة أبوسيفين مات

شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبو سيفين في إمبابة في صباح يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر أغسطس أسفر على وقوع عدد كبير من الإصابات، والضحايا، وتم نقل الإصابات الى مستشفى إمبابة لتلقي العلاج، وقالت بعض المصادر الخاصة حول وفاة 41 شخصا وعدد كبير من الإصابات، وكما وقد تناقل خبر وفاة بابا كنيسة أبوسيفين، ولكن لا يوجد أي خبر يثبت ذلك.

تلقت أجهزة الدفاع المدني في صباح يوم الأحد اتصال يفيد بحريق كبير نشب في كنيسة أبوسيفين وهناك العديد من الإصابات، سرعان ما هرعت سيارات الإسعاف الى المكان، حيث أدى الحريق الى وفاة 41 شخصا وإصابة آخرين.