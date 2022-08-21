تفاصيل وفاة 9 أشخاص في مجزرة مرورية بولاية إليزي، تداولت منصات التواصل الإجتماعي الساعات الأخيرة حول وقوع حادث مروع جدا في ولاية إليزي ادى الى وقوع عدد كبير من الضحايا، وحسبما أفادت مديرية الحماية المدنية، بأنه في مساء يوم السبت وقع حادث ضخم ادى الى اصطدام حافلة لنقل العمال مع شاحنة لنقل الوقود أدى من خلالها على عدد من الإصابات والجرحى.

مجزرة مرورية بولاية إليزي

في صباح يوم الأحد الواحد والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، استيقظ المواطنون في ولاية إليزي على خبر صادم جدا، وهو وقوع حادث مروع وخطير جدا، بين حافلة نقل عمال وشاحنة لنقل المحروقات على الطريق الوطني بالقرب من بلدية برج عمر إدريس ، أسفر على تسجيل عدد كبير من الضحايا والذي يبلغ عددهم تسعة، و6 من الجرحى حيث تم نقل كافة الوفيات والمصابين الى المشفى، وتم فتح تحقيق كامل في الحادثة المروعة.

تفاصيل وفاة 9 أشخاص بولاية إليزي

أسفر حادث مروري خطير جدا الآونة الاخيرة مساء يوم السبت 22:15، وهو تصادم قوي بين حافلة لنقل العمال ، وكان بداخلها عمال ، بين حافلة لنقل الوقود بالقرب من بلدية برج عمر في ولاية اليزي، سفر ذلك الى حريق هائل جدا في المكان ووقوع عدد كبير من الإصابات والوفيات، مما سرعات الطواقم الطبية، والدفاع المدني الى المكان لإنتشال الضحايا والمصابين، حيث أعلنت وزارة الصحة في ولاية إليزي عن وفاة وفاة 9 أشخاص وثلاث إصابات حتى اللحظة.

أسماء ضحايا مجزرة مرورية بولاية إليزي

أسفر الحادث الخطير الذي حصل قبل ساعات في ولاية إليزي الى وقوع 9 من الوفيات وثلاثة من الإصابات، كما كثرت عمليات البحث للتعرف على أسماء ضحايا مجزرة مرورية بولاية إليزي، حيث لم يتم حتى هذه اللحظة الإعلان من قبل وزارة الصحة عن أسماء الضحايا المجزرة مرورية في حال تم الإعلان عنها سنوافيكم بكل جديد.

تناقلت وسائل الإعلام بولاية إليزي الفترة الاخيرة عن وقوع حادث خطير ومروع جدا بين اصطدام حافلة نقل عمال وسيارة لنقل الوقود أسفر عنها وقوع تسعة من الضحايا وثلاثة إصابات حالتهم بين المتوسطة والخطيرة.