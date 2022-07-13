وفاق سطيف لـ”كورة 365″ حسام البدري سيوقع غداً..وهذه مدة عقده

كشف عبد العزيز خريفية المنسق الإعلامي في وفاق سطيف عن آخر التفاصيل بشأن توقيع حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، عقودا لتدريب وفاق سطيف الجزائري خلال الساعات المقبلة.

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ “كورة 365” “حسام البدري وصل الجزائر مؤخرًا، وهو الآن متوجه إلى مدينة سطيف، وسيوقع العقود غدًا الخميس على أبعد تقدير. “

وتابع في تصريحاته “العقد سيكون لمدة موسمين، والجهة الداعمة ستكون مصرية، باستثناء عنصر جزائري واحد”.

اتحاد الكرة يعين فيتوريا مدربا للمنتخب المصري

أعلن اتحاد الكرة، التعاقد الرسمي مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب بنفيكا السابق، لقيادة المنتخب المصري بديلاً عن إيهاب جلال.

وسيتولى فيتوريا قيادة المنتخب المصري لمدة 4 سنوات فيما يتقاضى 2400 ألف دولار سنويا أي ما يعادل 200 ألف دولار شهريا.

ويفتتح فيتوريا مسيرته مع المنتخب المصري أمام مالاوي يوم 19 سبتمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا في ساحل العاج 2023.