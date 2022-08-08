وفاق سطيف يوضح حقيقة عودة مفاوضات الأهلي لضم القندوسي

كشف عبد الحكيم صرار رئيس وفاق سطيف، الأنباء المتداولة عن عودة الأهلي للمفاوضات مع النادي الجزائري لتولي أحمد قندوسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عبد الحكيم سرار في تصريحات للصحافة عدم وجود اتصال بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لضم أحمد قندوسي في ميركاتو الصيف المقبل.

وأكد أن الخطيب على علم برقم هاتفه، مبينا أنه في حال رغبته في التعاقد مع الكندوسي سيتواصل مع رئيس النادي مباشرة، لكن لم تحدث اتصالات شفهية أو رسمية حتى الآن.

وأضاف رئيس وفاق سطيف في كلمته، أن الكندوسي جدد تعاقده مع النادي الجزائري في الموسم الماضي، ليستمر مع الفريق حتى عام 2025، مبينا أنه راضٍ وهدفه في الموسم المقبل هو المشاركة معه. المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية للاعبين المحليين.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين في تصريحات إذاعية أن هناك رغبة من النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد الكندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أن القندوسي دخل حسابات الأهلي بقوة للتعاقد معه في السوق الصيفي.

وأشار إلى أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من الإدارة الحمراء، وهناك رغبة قوية في توقيعه الموسم المقبل لتعزيز الخط الهجومي.