وفد من منظومة الطاقة يزور نيوم لمتابعة الأعمال والمشروعات 

وفد من منظومة الطاقة برئاسة نائب وزير الطاقة للتنمية والتميز. السيد أحمد الزهراني مساعد سمو الوزير للشؤون الكهربائية. قام المهندس ناصر القحطاني المكون من عدد من قادة النظام بزيارة مشروع نيوم.

متابعة سير العمل

التقى الوفد مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للطاقة. بيتر تيريوم، وعدد من قادة الشركات، بهدف مراقبة تقدم المشاريع المشتركة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، والتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع شبكة نقل الكهرباء.

ناقش الجانبان مجالات التعاون في مشاريع إنتاج الهيدروجين النظيف، وسبل تحسين استخدام مواد البناء البوليمرية المستدامة في مشاريع نيوم، ومجالات التعاون في مجالات المحتوى المحلي، وكفاءة الطاقة، والابتكار.