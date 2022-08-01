وفري ودبري.. طريقة عمل معطر الملابس داوني فِيْ البيت بكل احترافِيْة وجودة عالية زي المحَلْات مش هتشتري من برة تاني 

لجأت نسبة عالية من ربات البيوت إلى استخدام أنواع مختلفة من معطرات الجو لوضعها فِيْ الغسالة، وذلك للقضاء على الروائح الكريهة وإعطاء الملابس رائحة أنيقة ومميزة مما يجعلها نجمة فِيْ عالم الملابس معطرات الجو، لكن استخدام معطرات الجو يتطلب بشكل دوري إنفاق مبلغ ليس بالقليل من المال، مما يدفع النساء للبحث عن طرق وطرق لصنع معطرات الجو المصنوعة من القماش فِيْ المنزل، ولهذا السبب نستعرض فِيْ هذه المقالة بعض الطرق لعمل ” معطر ملابس داوني باتباع الخطوات التالية
كيفِيْة صنع معطر ملابس داوني فِيْ المنزل
المكونات
- 9 لترات من الماء.
- 100 جرام (نصف كوب) من معجون داوني سويفت (من متجر المنظفات، إنها حبيبات صفراء تشبه العدس).
- 70 جرام (حوالي نصف كوب) من “تايلوز”.
- صبغة زرقاء أو وردية (من أي عطر).
5- 100 جرام من عطر داوني (من أي صانع عطور).
كيفِيْة صنع معطر ملابس داوني فِيْ المنزل
- صب الماء فِيْ قدر مناسب الحجم، ثم ارفع القدر على نار متوسطة.
- انتظر حتى يصل الماء إلى نقطة الغليان، ثم أضف كتلة “Swift” إلى الماء واخلطه جيدًا، حتى يتم الحصول على كتلة متماسكة.
- ارفعي العجينة عن النار واتركيها حتى تبرد تمامًا.
- ثم تضاف مادة “Tylose” (التي تساعد على تكثيف الدواني)، إلى وعاء مناسب يحتوي على كَمْية قليلة من الماء، مع التقليب المستمر، حتى تذوب المادة تمامًا ويتكون خليط متماسك.
- ثم ابدأ بإضافة الكَمْية المناسبة من اللون الأزرق أو الصبغة إلى كَمْية صغيرة من الماء، ثم اخلط جيدًا حتى تمتزج تمامًا.
- أضف جميع المكونات معًا “عجينة سريعة وعجينة تايلوس وماء ملون بلون الصبغة” فِيْ برطمان بحجم مناسب ومغلق جيدًا مثل برطمانات حفظ الدواني، ورج جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس من القوام .
- احتفظ بالزجاجة فِيْ مكان مناسب حتى يتم استخدامها فِيْ دورات الغسيل، وإدخالها فِيْ درج الغسالة.