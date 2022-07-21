وفر ١٧٠٠ ريال فِيْ عروض مكتبات جرير Jarirbookstore على اللابتوبات

تتوفر العديد من الخصومات الخاصة والحصرية فِيْ مكتبات جرير خلال هذا الأسبوع من يوليو 2022 على دفاتر حديثة منتجة هذا العام، وخصومات أخرى فِيْ باقي فروع المكتبة فِيْ مدن المملكة العربية السَعُودِيْة….

صفقات أجهزة الكَمْبيوتر المحمول من مكتبات جرير فِيْ السَعُودِيْة

هناك العديد من الخصومات الخاصة على الأسعار أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة HP Envy 11th Gen Intel Core 2GB 13.3 بوصة، وخصم آخر منها على لابتوب Microsoft Surface Go 12.4 بوصة، و Intel Core UHD Graphics، وخصم آخر على سعر Huawei MateBook 13 S 13.4 بوصة 512 جيجا بايت إنتل كور آيريس لابتوب، خصم آخر على سعر لابتوب Huawei MateBook 13 S 13.4 بوصة Intel Core Iris، وخصم آخر على سعر لابتوب Dell 17 Xps المميز، وخصم آخر منهم على سعر الآخر لابتوب ديل xps بتوفِيْر 1700 ريال سعودي، وخصم آخر منها على سعر لاب توب Asus ZenBook Do مقاس 14 إنش.

خصومات خاصة من مكتبات جرير السَعُودِيْة

متوفر فِيْ مكتبات جرير بالإضافة إلى العروض أعلاه خصم خاص على سعر لابتوب Huawei MateBook 14s بخصم 1700 ريال سعودي، وخصم آخر على سعر لابتوب منفصل 2 فِيْ 1 Microsoft Surface Pro 7 مع توفِيْر 1،150 ريال سعودي على الجهاز اللوحي المميز، وخصم آخر منهم على سعر لاب توب Asus VivoBook 15 بتوفِيْر 1،000 ريال سعودي من الجيل الحادي عشر، وخصم آخر على سعر لاب توب Asus ZenBook 14 Flip 2 فِيْ 1 مقابل توفِيْر 1000 ريال.

عروض خاصة من مكتبات جرير فِيْ السَعُودِيْة

بالإضافة إلى الخصومات المذكورة أعلاه، يقدم Librerías Jarir أيضًا خصمًا خاصًا على سعر الكَمْبيوتر المحمول Huawei MateBook D 14 14 بوصة Intel Core، وخصم آخر على سعر الكَمْبيوتر المحمول Huawei MateBook 13، كَمْبيوتر محمول Intel Core بحجم 13 بوصة . ، وخصم آخر على سعر لاب توب مايكروسوفت سيرفس برو 7 اللابتوب المنفصل 2 * 1.

خصومات خاصة جدا ابتداء من اليوم فِيْ جرير

تقدم مجموعة متاجر جرير فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة خصومات متنوعة على أسعار الشاشات الحديثة بمختلف أنواعها هاير هِيْر، بمقاسات مختلفة بإطلالة مميزة للغاية وألوان فاتحة للغاية، بالإضافة إلى خصومات أخرى فِيْ الفروع على أسعار الأنواع الأخرى من الشاشات الحديثة من سوني وسامسونج وغيرها من الشاشات.