وفود غفيرة تتسابق لهفة لزيارة الروضة الشريفة

عدد كبير من المرافقين يتوقون لزيارة روضة الأطفال المشرفة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية.

فيديو | حب المدينة نعمة منحك الله إياها.

تهافت وفود كبيرة على زيارة روضة أطفال المسجد النبوي الشريف.#الإخبارية pic.twitter.com/GoP9j2smgz

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 13 أغسطس 2022

حشود تتزاحم لزيارة روضة الأطفال

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” حشود غفيرة على زيارة روضة الأطفال المشرفة والصلاة فيها، مع استمرار موسم العمرة لهذا العام، حيث حب المدينة نعمة أن أعطاك الله.

يحرص حجاج العمرة على زيارة المدينة المنورة قبل أو بعد أداء العمرة بمكة المكرمة، ليشرفهم الجلوس في مسجد الرسول الكريم والصلاة في الروضة.

يأتي ذلك وسط جهود أمنية لمتابعة حجاج وزوار المسجد النبوي، وتنظيم صفوف المصلين، بهدف أداء عبادتهم بهدوء وخشوع.