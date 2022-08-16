وفِيْق حبيب الأغنية الشعبية تعاني من المتطفلين.. ولا أخاف من المعجبات

أشار الفنان السوري وفِيْق حبيب، إلَّى الجدل والتعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختلاف لون الرسائل بينه وبين الفنانة ليندا بيطار، وأشار إلَّى أنه لا يأبه بكل التعليقات التي تداولتها. ونعم لا يهتم بهم، بل ينظر إلَّى نجاح الحفل الفني الذي يجمعهم، ورضا الجمهُور عَنّْه.

فِيْ مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، خلال الاستعدادات التي سبقت نهضته، أضاف هُو والفنانة ليندا بيطار حفلاً فنياً أقامته اللجنة المنظمة لدورات الفروسية برعاية وحضور السيدة منال للأسد الفخرية. رئيس. الاتحاد العربي السوري للفروسية، بهدف تكريم الأبطال السوريين الذين فازوا بميداليات ذهبية وفضية فِيْ بطولة البحر الأبيض المتوسط ​​التي أقيمت فِيْ الجزائر، على أن حضورهم حفل خاص على شرف أبطال الرياضة هُو سعادة عميقة له. خاصة وأن علاقته بالرياضة قوية جدا.

وأشار إلَّى أنه يعرف كَيْفَ يتصرف إذا اقتحم أحد معجبيه المسرح، لكنه لا يستطيع توقع رد فعلهم على أي حدث.

وشدد على أن واقع الأغنية الشعبية فِيْ سوريا جيد، لكن هناك الكثير من الغرباء فِيْ الأغنية الشعبية يروجون للكلام السيئ، لكنه وأقرانه الذين يغنون اللون الشعبي سيظلون ملتزمين بمبادئها وأساليبها، واحترامهم. . لهذا الفن.

وعَنّْ أعماله المستقبلية ؛ وكشف حبيب أنه يستعد لتصوير أغنية من كلمات المرحوم رياض العلي وإخراج مؤيد الأطرش، إلَّى جانب عدة حفلات فِيْ سوريا هذا الصيف.

وفِيْما يتعلق بتجربة التمثيل ؛ قال إنه لا يمانع فِيْ تكراره فِيْ ظل ظروف معينة، لكن هذا المجال يحتاج إلَّى جهد وإرهاق ووقت كافٍ.