وفِيْق حبيب يعلق على انهِيْار معجبة بالبكاء عَنّْد رؤيتها حسام السيلاوي

صرح الفنان السوري وفِيْق حبيب، أن مواقع التواصل الاجتماعي هِيْ سيف ذو حدين، فهِيْ تساعد بعض الفنانين، لكنها فِيْ نفس الوقت أساءت إلَّى آخرين، مثل النجوم الكبار، بسبب انجذاب الجمهُور إلَّى “الموضة”. “. ويكَمْل”، أي “العين هِيْ ما تراه وتسمعه”.

وأضاف حبيب أن اللون الشعبي قدم العديد من الأشياء المهمة للغناء على المستوى الفني، حيث كانت الفنانة فِيْ ذلك الوقت تغني لإسعاد الجمهُور لا للشهرة أو الجوانب المادية.

وأشار الفنان السوري خلال ظهُوره الإذاعي على برنامج “المختار”، إلَّى أنه يرفض السماح لأي شركة إنتاج بالسيطرة على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكنهم الرد على المقربين منه بطريقة غير شعبية، مشيرًا إلَّى أن موقع El Facebook مخصص للأصدقاء الموجودين خارج الدولة، بغرض الحفاظ على التواصل الدائم معهم.

كَمْا وصف تطبيق “Tik Tok” بأنه انخفاض فِيْ قيمة الفنان، على الرغم من أنه كان يحصل على الكثير من البث، وهُو بدوره عرض عليه الكثير من المال للمشاركة فِيْه، لكنه وقع فِيْ غرامه تمامًا. ورفض معتبرا أنه يتعلم من كبار المعلمين أمثال الفنانة أصالة وجورج وسوف وصابر الرباعية التي تحترم الفن والمسرح.

وقال إنه لا يعتبر عدد المشاهدات على اليوتيوب، أو عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقياسًا للشهرة والفن، نظرًا لأن عددًا كبيرًا منهم اشترى متابعين من خلال شركات معينة، ويمكنه فعل ذلك. لكنه يرفض “الضحك على نفسه” على حد تعبيره.

كَمْا اعتبر أن الفن الأصيل يتلاشى، ومقياسه فِيْ الفن الناجح هُو وجود معلم يقوم بفك شفرة الملاحظات فِيْ ثوانٍ وبأي لغة، بالإضافة إلَّى تاجر معترف به، أي المقياس هُو حضور شخص. – يفهم الموسيقى من وجهة نظره.

وأعرب حبيب عَنّْ حزنه لاستقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين فِيْ مصر، مبينا أنه مع حظر الأغاني التي تحتوي على كلمات بذيئة ومسيئة، لوجود أطفال يستمعون لهذه الأغاني، والتعميم. عبارات.

وأشار إلَّى أن التلوين الشعبي الذي يحضره هُو وبعض الفنانين السوريين، بعض النجوم اللبنانيين “يلقون البساط” عليهم، أي أنهم ينقلون بذكاء الأغاني، مثل الفنان عاصي الحلاني ونجوى كرم، معربين عَنّْ فخرهم بهما.

ووصف نفسه بـ “سعيد” وأن لديه قاعدة جماهِيْرية كبيرة، خاصة بين الجماهِيْر خارج سوريا، حيث وصفهم بـ “العطشان والمتمسكين” بالكلمة السورية، مشيرًا إلَّى قدرته على الغناء لمدة أربع ساعات على خشبة المسرح. بأغانيهم الخاصة فقط.

كَمْا رفض إطلاق أغانيه الخاصة باللهجات المصرية أو العراقية أو الخليجية، حيث يشعر أنها لا تناسب صوته، ولا مانع من الغناء بهذه اللهجات غير الخاصة به، معربًا عَنّْ إعجابه بأغانيه القديمة. ، أكثر من الأغاني الحديثة التي صدرت فِيْ هذا الوقت، حيث وصفها بأنها “No se repetirá”، مع كلمات بسيطة وجميلة.

وأوضح أن الألقاب الفنية تتوقف عَنّْد سلطان طرب جورج وسوف، مشيرا إلَّى أنه يرفض الألقاب، ولا تُمنح إلا للفنانين الكبار.

وعلق على الجدل الأخير حول المعجبة التي انتشرت صورها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضورها وبكائها عَنّْد رؤيتها للفنان حسام السيلاوي، مبينة أنها كانت ضد “التنمر” الذي حصلت عليه، معتبرة أن السيلاوي شخص مهم، وقد أخذ الكثير من الضجيج الإيجابي.

وتحدث أيضا عَنّْ سيطرة بعض المافِيْات على سوق الحفلات، حيث يأخذ البعض “المال” من أجل صعود المغني، مشيرا إلَّى أنه تعرض لإلغاء بعض الحفلات بسبب غياب الجمهُور.

وأشار إلَّى أنه شارك فِيْ مجال التمثيل فِيْ بداياته الفنية، لكنه فشل بسبب سوء التنظيم، مشيرًا إلَّى أن الفنان السوري وائل رمضان عرض عليه مؤخرًا المشاركة فِيْ فِيْلم، لكنه رفض بسبب ضيق الوقت.

وأكد أنه لا توجد صداقات فِيْ الوسط الفني، أي “الفنانين المشهُورين”، بسبب المسافات بينهم، ووجود كل منهم فِيْ بلد مختلف، لكنهم على اتصال دائم، رغم وجود بعضهم. . الحروب غير المباشرة.

على الصعيد الشخصي، أكد حبيب أن والده رفض فِيْ البداية دخوله مجال الفن، بسبب رغبته فِيْ إكَمْال دراسته، لكنه قبل الموضوع بعد رؤيته ينجح.