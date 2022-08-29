وقت تناول حبوب الغدة الدرقية، علاج الغدة الدرقية هو أحد العلاجات التي تكون طويلة المفعول بسبب طول عمر المدو في الهرمون الغدة، لذلك من المستطاع أن تمر مجموعة كبيرة من الأسابيع حتى يبدأ المريض بالإحساس بتحسن ظاهر في شدة الإصابة؛ إذ أن هرمونات الغدة الدرقية قد تريد إلى ما لا يقل عن أربعة أسابيع .

متى تأخذ حبوب الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تقع في الجزء العلوي من القصبة الهوائية وتشبه شكل الفراشة، وهي مسؤولة عن عمليات النمو والتمثيل الغذائي في الجسم، لذا فإن أي خلل فيها يسبب اضطرابًا في الجسم. أكدت الدراسات والأبحاث الطبية أن أكثر من 12٪ من الناس يعانون من اضطراب. في الغدد الدرقية وخاصة النساء في مراحل العمر المتقدمة.

لذلك تختلف مستويات الغدة الدرقية باختلاف الأعمار، بالإضافة إلى معدلات إنتاج الهرمونات في الجسم، لذلك هناك بعض النقاط التي سنتطرق إليها لتحديد الوقت المناسب لتناول حبوب الغدة الدرقية، وهي كالآتي

يفضل تناول حبوب الغدة الدرقية بعد الاستيقاظ في الصباح وقبل تناول وجبة الإفطار، حتى تحقق حبوب الغدة الدرقية فعاليتها.

يمكن تناوله ليلاً قبل النوم في حالة احتواء إفطارك على الحليب الذي يمتص التركيبات الموجودة في الحبوب الغدية، لذا تجنب تناوله بعد تناول دواء الغدد.

يجب أن تفكر في استشارة طبيبك قبل تغيير توقيت تناول حبوب الغدة الدرقية.

إذا كنت تتناول حبوب منع الحمل في المساء، فتجنب الأكل في وقت متأخر من الليل، حتى تتمكن من تحقيق أفضل النتائج المرجوة.

من الضروري الانتظار لمدة ساعة على الأقل بين تناول حبوب الغدة الدرقية وتناول وجبة، خاصة لمرضى سرطان الغدد والحوامل.

يجب تجنب أدوية ضغط الدم في حالة الإصابة بعدوى الغدد، حيث تحتوي هذه الأدوية على بعض المركبات الموجودة في الحبوب الغدية والتي يمكن أن تؤدي إلى بعض المضاعفات الخطيرة.

الأعراض الناتجة عن ضعف الغدة الدرقية

ذكرنا قبل وقت تناول حبوب الغدة الدرقية، ولكن هناك بعض الأعراض التي يبدو أنها تشير إلى أن الغدة الدرقية لا تعمل بانتظام، وهي كالتالي

انخفاض معدل ضربات القلب.

تقلصات عضلية وألم شديد.

التهاب المفاصل وعدم القدرة على أداء المهام اليومية بانتظام.

عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء.

تساقط الشعر أكثر من المعتاد.

ظهور بعض التورم على الوجه.

الشعور بالبرد وخاصة برودة الأطراف في اليدين والقدمين.

زيادة الوزن مما يؤدي إلى السمنة.

التهاب الأحبال الصوتية.

قلة إفراز الغدد العرقية.

الشعور بالاكتئاب والإحباط.

الإرهاق والتعب الشديد.

إذا ظهرت عليك بعض أو كل هذه الأعراض، يجب عليك الذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات والفحوصات اللازمة لضعف الغدة الدرقية.

علاج اضطرابات الغدة الدرقية

بعد أن تطرقنا إلى وقت تناول حبوب الغدة الدرقية، يجب أن نعرف وسائل علاج الغدة الدرقية، على النحو التالي

1- تناول الدواء

يمكنك تناول الأدوية الطبية لتحسين مستويات الغدة الدرقية سواء كانت غير نشطة للغاية أو أكثر نشاطا من الصورة الطبيعية حسب الحالة الصحية للمريض. يتم إنتاجه بواسطة الغدة الدرقية لأداء وظيفتها.

2- العمليات الجراحية

يمكن اللجوء إلى العمليات الجراحية في حالة عدم عمل الأدوية العلاجية، يقوم الجراح بإزالة المنطقة التي تسبب اضطراب الغدة الدرقية، ويمكن معالجة اليود المشع لإغلاق منطقة خلل الغدة الدرقية، ولكن ينتج عن ذلك مضاعفات تسبب ضررا لصحة الجزء السليم من الغدة الدرقية.

الآثار الجانبية لتناول أدوية الغدة الدرقية

هناك بعض الآثار الجانبية الناتجة عن تناول الأدوية الطبية التي تعالج ضعف الغدة الدرقية، وهي كالتالي

آلام عضلية شديدة.

ضعف وتساقط الشعر بسبب نقص فيتامين د الذي تفرزه الغدة الدرقية.

الشعور بألم في أسفل البطن.

انقطاع الطمث عند بعض النساء.

تغيرات في المزاج بسبب عدم التوازن الهرموني في الجسم.

زيادة إنتاج الغدد العرقية.

ارتفاع درجة الحرارة حتى لو كان الجو بارداً أو معتدلاً.

فقدان الوزن بشكل كبير.

زيادة الرغبة في الأكل.

عواقب جرعة زائدة من دواء الغدة العرقية

سبق أن ذكرنا وقت تناول حبوب الغدة الدرقية، لكن تناول جرعة زائدة من هذه الحبوب يؤدي إلى بعض المخاطر الصحية، وهي كالتالي

ضيق التنفس وعدم القدرة على إتمام عمليات الشهيق والزفير بشكل طبيعي مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

في بعض الأحيان، تسبب جرعة زائدة الإغماء والغيبوبة.

الشعور بالقلق والعصبية بمعدلات أعلى من المعتاد.

فقدان التركيز والشعور بالهذيان مع عدم القدرة على الكلام.

ارتفاع معدل ضربات القلب

ارتفاع مستويات ضغط الدم.

متى يبدأ دواء الغدة الدرقية في العمل

بعد أن نعرف وقت تناول حبوب الغدة الدرقية، يجب أن نتناول وقت فعاليتها. هناك بعض الأدوية الطبية التي تساعد على تنشيط عمل الغدة الدرقية وتوازن إنتاج الهرمونات المسؤولة عنها، مثل Synthroid، Tyrosine، Levoxin. تساعد هذه الأدوية في علاج مرضى الغدة الدرقية، حيث تصل فترة العلاج إلى بضعة أشهر، وتظهر النتائج بعد ثلاثة أسابيع.

إلا أن جرعة مريض الغدد الصماء تختلف من شخص لآخر حسب حالته الصحية ومعدلات اضطراب الغدة الدرقية وفئته العمرية، لذلك يجب مراعاة كل ما يلي

تجنب تغيير نوع الدواء الذي تتناوله لعلاج الغدة، لأن هذا التغيير يمكن أن يأتي بنتائج عكسية عن طريق زيادة مستوى الاضطراب الغدي.

تناول الدواء بانتظام في الوقت المحدد، وفي حالة عدم تناوله في الوقت المحدد، يمكنك تناول جرعتين في يوم واحد.

استشر طبيبك بشكل منتظم لإرشادك في الوقت المناسب للتوقف عن تناول حبوب الغدة الدرقية.

في حال تحسن اضطراب مستويات الغدة الدرقية ولكن هناك تعب شديد يمكنك تغيير نوع الدواء ولكن بعد زيارة الطبيب.

نصائح طبية قبل تناول حبوب الغدة الدرقية

بعد معالجة وقت تناول حبوب الغدة الدرقية، يتطلب منا اتباع بعض التعليمات قبل تناول هذه الحبوب، وهي كالتالي

يجب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تحت إشراف الطبيب قبل تناول حبوب الغدة الدرقية للحصول على الجرعة المناسبة.

إذا كنت تعاني من مرض في القلب أو أورام سرطانية وجلطات دموية، يجب أن تكون شديد الحذر عند تناول حبوب الغدة الدرقية.

تتفاعل حبوب الغدة الدرقية مع الفيتامينات، لذا يجب تناولها معًا فقط بعد استشارة الطبيب.

إذا كانت تعاني من فرط الحساسية لأدوية الغدة الدرقية، فعليها التوقف عن تناولها على الفور حتى لا تتطور إلى غثيان أو تقرحات ثلجية أو انتفاخ في مناطق من الجسم أو أضرار أخرى.

حيث أن لكل داء علاج، ولكل علاج تعليمات خاصة يجب ان تكون تحت اشراف الطبيب مباشرة الذي يحدد طريقة التناول والجرعات الخاصة حيث أن أي خطأ في اخذ الجرعة المحددة من الممكن أن يسبب حدوث مصاعب جسيمة.