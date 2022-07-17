“وقوع الضرر فِيْ ميركاتو الهلال”.. رأي قانوني يحسم الجدل

كشف المحامي الرياضي أحمد الأمير، عَنّْ رأيه فِيْ مقالات المركز السعودي للتحكيم الرياضي، بشأن مقال الإجراءات المؤقتة، الذي أثار الجدل خلال الساعات الماضية.

وساد حالة جدل واسعة، بسبب قيام مركز التحكيم الرياضي بتعديل مواد اللائحة، فِيْ سياق تقديم إدارة نادي الهلال طلب إجراءات مؤقتة، من أجل تسجيل المعاملات خلال الفترة الصيفِيْة الحالية. نقل.

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ونشر الأمير رسالة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، نصها كالتالي

للتوضيح، ما الفرق بين حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه وتأخر الأوان

– يحدث الضرر إذا تم رفض الوقف وربح المستأنف الدعوى فِيْ النهاية ؛ وقد تسبب رفض تعليق العقوبة فِيْ إلحاق الضرر بالنادي، مثل خسارة مباراة نهائية أو بطولة بسبب عدم قدرته على تسجيل لاعبين جدد بسبب القرار الصادر بعد انتهاء البطولة.

– فِيْما يتعلق بشرط أن يكون قد فات الأوان، فهذا يعَنّْي أن مهلة زمنية معينة تنتهِيْ أو أن مباراة محددة يمكن للنادي الاستفادة منها قبل اتخاذ القرار ؛ وعليه فإن صياغته لم تكن مقيدة فِيْ لوائح المركز بالنص على وقوع الضرر، وبالتالي تعَنّْي الموافقة على أي طلب تعليق متعلق بمصطلح، وهذا خطأ.

أوقف الهلال فترتين للتسجيل بسبب Kno

وقررت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم حرمان نادي الهلال من التسجيل لفترتين (صيف 2022 وشتاء 2023)، فِيْ سياق قضية اللاعب محمد قنو، فِيْما قررت الغرفة تعليق اللاعب لمدة مدة 4 أشهر وغرامة قدرها 27 مليون ريال يلتزم اللاعب والنادي بدفعها لنادي النصر.

صدر قرار غرفة تسوية المنازعات فِيْ مايو الماضي، فِيْ سياق تقديم نادي النصر شكوى رسمية، زعم فِيْها أن اللاعب محمد كانو أنهى عقده مع النصر، بعد تجديد عقده مع الهلال. . يناير السابق.

تقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار منعه من التسجيل لفترتين، حيث تم تعيين حكام من الناديين فِيْ لجنة التحكيم.

وأشارت التقارير إلَّى أن إدارة الهلال تقدمت بطلب إجراءات مؤقتة إلَّى مركز التحكيم الرياضي، للسماح للفريق بإبرام العقود فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية، والتي تنتهِيْ فِيْ 31 أغسطس، حتى صدور القرار النهائي فِيْ الاستئناف المقدم فِيْ تم الكشف عَنّْ حالة Kno.

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