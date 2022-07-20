وكالة الطاقة الدولية الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ فِيْ عامي 2022 و2023

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن نمو الطلب العالمي على الكهرباء سيتباطأ بشكل حاد فِيْ عام 2022 بعد انتعاش قوي فِيْ عام 2022 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء والقيود الصحية.

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 2.4٪ فِيْ عام 2022، أي أقل من 3٪ المتوقعة فِيْ يناير.

ومن المتوقع أن تحافظ على معدل النمو نفسه فِيْ عام 2023 انخفاضًا من 6٪ فِيْ عام 2022، تماشيًا مع متوسط ​​5 سنوات قبل ظهُور جائحة فِيْروس كورونا.

من المتوقع أن يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المصدر الأسرع نموًا لإمدادات الكهرباء، بزيادة قدرها 10٪، بينما سيزداد توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منخفضة الكربون بنسبة 7٪، وهُو ما من المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب و أدى إلَّى انخفاض توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري بنسبة 1٪.