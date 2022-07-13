وكالة الطاقة الدولية سوق النفط تسير على “حبل مشدود”

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط العالمي يسير على “حبل مشدود” بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل، مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع الأسعار وتدهُور الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت الوكالة أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للسعودية والإمارات معا قد تنخفض إلَّى 2.2 مليون برميل يوميا فقط فِيْ أغسطس مع إلغاء تخفِيْضات أوبك +.

وقالت إن الطلب سيرتفع فِيْ عام 2023 بنحو 2.1 مليون برميل يوميا إلَّى 101.3 مليون برميل يوميا، مدفوعا بالنمو القوي فِيْ الدول غير الأعضاء فِيْ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.