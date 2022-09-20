وكالة الطاقة الذرية تشيد بأمان عمليات التشغيل لمحطة براكة الإماراتية

أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتشغيل الآمن لمحطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتمت الوكالة زيارة للإمارات استغرقت خمسة أيام ركزت على التطورات فِيْ سلامة العمليات بالوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية الواقعة فِيْ المنطقة الغربية من الإمارات.

وتأتي الزيارة، التي نفذها فريق ة سلامة العمليات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، كَمْتابعة لنتائج زيارة البعثة السابقة فِيْ عام 2017، وبهدف ة التطورات فِيْ المحطة.

وأشاد الفريق الدولي بالتطورات الهامة التي طرأت على البنية التحتية للمحطة، مثل برنامج الإدارة الميدانية، وبرنامج الخبرة التشغيلية، وإنشاء برنامج إدارة الحوادث.

قال كريستر فِيْكتورسون، المدير العام للهِيْئة الاتحادية للرقابة النووية إن دولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بعرض إجراءاتها لضمان سلامة محطة براكة للطاقة النووية، وأن تعاوننا مع الوكالة ودعمها المستمر كان مهمًا فِيْ البناء. وتشغيل أول محطة للطاقة النووية فِيْ المنطقة العربية.

كَمْا قامت الهِيْئة بتقييم الإجراءات فِيْ مجالات القيادة والإدارة، وتدريب وتأهِيْل العاملين، والحماية من الإشعاع، والاستعداد والاستعداد للطوارئ، بالإضافة إلَّى جوانب أخرى تتعلق بالسلامة فِيْ المحطة.

منذ الزيارة السابقة، حصلت ثلاث من الوحدات الأربع فِيْ محطة براكة للطاقة النووية على تراخيص التشغيل الخاصة بها، بعد ة دقيقة لوثائق التطبيق المكونة من 28000 صفحة.

أجرت الوكالة الة كجزء من مسؤوليتها لحماية الجمهُور والبيئة من مخاطر الإشعاع، ويسمح كل ترخيص للمشغل بتشغيل كل وحدة لمدة 60 عامًا.

الهدف من بعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستعراض الأمان التشغيلي هُو تقييم البنية التحتية لترتيبات الأمان فِيْ البلدان التي تسعى إلَّى بناء برامج طاقة نووية سلمية وتقديم توصيات بشأنها.

الهِيْئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة

تأسست الهِيْئة الاتحادية للرقابة النووية فِيْ سبتمبر 2009 كهِيْئة رقابية مسؤولة عَنّْ تنظيم القطاع النووي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

تراقب الهِيْئة جميع الأنشطة وتمنح تراخيص استخدام المصادر المشعة فِيْ الدولة. ويشمل ذلك تنظيم التصميمات والمواقع والبناء والتشغيل والتفكيك لمحطات الطاقة النووية فِيْ البلاد وكذلك المواد المشعة والمصادر المشعة.

تلتزم الهِيْئة بضبط الأمن والأمان النوويين، والحماية والحماية من الإشعاع، وتنفِيْذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع النووي.