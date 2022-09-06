وكالة موديز انقطاع الغاز الروسي سيؤدي إلَّى ركود شديد فِيْ أوروبا

وقالت وكالة التصنيف موديز إن التعطيل الكامل لتدفقات الغاز الروسي إلَّى أوروبا من المرجح أن يؤدي إلَّى ركود حاد فِيْ منطقة اليورو وزيادة التضخم المرتفع بالفعل.

علقت روسيا إلَّى أجل غير مسمى.

خلال تعاملات يوم الاثنين، ارتفعت أسعار الغاز الهُولندي، وهُو المؤشر الرئيسي لأوروبا، بنسبة 35٪.

وأعلنت شركة غازبروم الجمعة، أن خط الأنابيب الرئيسي إلَّى ألمانيا سيظل مغلقًا إلَّى أجل غير مسمى، بينما من المتوقع إعادة تشغيله يوم السبت بعد ثلاثة أيام من الصيانة.

وألقى الكرملين باللوم على السياسيين الأوروبيين فِيْ الإبقاء على خط أنابيب الغاز الرئيسي مغلقاً، قائلاً إن عقوباتهم الاقتصادية أعاقت أعمال الصيانة.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وزراء الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي سيناقشون خيارات للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما فِيْ ذلك تحديد سقف لأسعار الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين فِيْ سوق الطاقة. يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي فِيْ 9 سبتمبر.

كَمْا يتطلع المستثمرون إلَّى اجتماع البنك المركزي الأوروبي فِيْ وقت لاحق من الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للحد من التضخم المرتفع.