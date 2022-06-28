وكالة موديز تؤكد تخلّف روسيا عَنّْ سداد ديونها

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن روسيا أصبحت دولة متخلفة عَنّْ سداد ديونها الخارجية.

وقالت الوكالة إن روسيا تخلفت عَنّْ سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد التأكد من أن حاملي السندات لم يتلقوا مدفوعات فائدة قدرها 100 مليون دولار.

وقالت فِيْ بيان صدر فِيْ وقت متأخر يوم الاثنين “من المرجح أن يكون هناك تخلف إضافِيْ عَنّْ السداد فِيْ قسائم الدفع المستقبلية”.

كانت آخر مرة تخلفت فِيْها روسيا عَنّْ سداد ديونها السيادية فِيْ عام 1998 بسبب الأزمة المالية التي نتجت عَنّْ انهِيْار أسعار النفط وانخفاض قيمة الروبل، لكن هذا التخلف عَنّْ السداد فِيْ ذلك الوقت كان مقصوراً على ديونها الداخلية.

لا يعتبر التخلف عَنّْ السداد الأخير إفلاسًا لروسيا، التي تمتلك موارد مالية كبيرة، لكنها لا تستطيع تحويل الأموال المستحقة للدائنين بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف فِيْ تصريحات لوكالة الانباء الروسية انترفاكس امس ان عدم وصول اقساط ديون روسيا بسبب العقوبات “ليس مشكلتنا”.

يشار إلَّى أنه بنهاية يوم الأحد الماضي، انتهت مهلة الثلاثين يومًا المتاحة لسداد نحو 100 مليون دولار كفوائد على الديون الروسية المستحقة السداد فِيْ 27 مايو. فِيْ حالة انتهاء فترة السماح دون سداد، تُعتبر الدولة متخلفة رسميًا عَنّْ سداد التزاماتها.

فِيْ حين أن أي تخلف رسمي عَنّْ السداد سيكون رمزيًا إلَّى حد كبير نظرًا لأن روسيا لا تستطيع ولا تحتاج إلَّى الاقتراض دوليًا فِيْ الوقت الحالي بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة، فمن المرجح أن تؤدي هذه الوصمة إلَّى زيادة تكاليف الاقتراض فِيْ المستقبل.

وتجدر الإشارة إلَّى أنه لا يحق للدائنين اللجوء إلَّى المحكَمْة ضد روسيا، إلا بعد 3 أشهر من التخلف عَنّْ السداد.

قال جيل كولان، كبير المحللين فِيْ HYCM Group، “مع استفادة روسيا من ارتفاع أسعار صادراتها من الطاقة، فإن لديها الوسائل والاستعداد لسداد ديونها الخارجية”، وبالتالي فإن تخلفها عَنّْ السداد هُو مسألة فنية بحتة، لا يشعر الكثير من المستثمرين بالقلق ويمكنهم الانتظار لمعرفة ما سيحدث دون خوف كبير على أموالهم مع موسكو.

وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها ستدفع 40 مليار دولار من مدفوعات الديون السيادية بالروبل، منتقدة “القوة القاهرة” التي فرضها الغرب بشكل مصطنع على بلادها.