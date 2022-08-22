وكالة “موديز” تتوقع خفضا تدريجيا فِيْ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن يمضي المسؤولون فِيْ البنك المركزي المصري فِيْ مسار تدريجي بدلاً من التعويم الحاد لتجنب زيادات جديدة فِيْ معدلات التضخم.

وقالت الوكالة فِيْ تقرير حديث لها إن نجاح هذا المسار يعتمد على عوامل أخرى، من بينها التدفقات الخارجية المحتملة والتمويل من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلَّى عوامل أخرى.

وأوضحت الوكالة أن هذه السياسة تنطوي على بعض المخاطر، حيث إن سياسة سعر الصرف غير المرنة قد تزيد من التأخير فِيْ الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، وبالتالي الوصول إلَّى أسواق الدين العالمية.

فِيْ الآونة الأخيرة، أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني لمصر عَنّْد B2، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلَّى سلبية.

وأشارت موديز إلَّى أن التوقعات السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلَّى أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية، مقارنة بتوقعات موديز الحالية لدعم الموقف الخارجي لمصر.

لكن موديز أشارت إلَّى اتجاه مصر القوي نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم المرونة الاقتصادية وإمكانية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.