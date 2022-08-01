وكيل أجايي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

كشف حازم فتوح الوكيل التجاري النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول السابق في النادي الأهلي السابق وسموحة الحالي، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول وجود مفاوضات مع الزمالك. لتضمينها.

وأكدت تقارير إعلامية أن الزمالك دخل في مفاوضات مع جونيور أجايي، لتشمله بعد خروجه من صفوف النادي الأهلي.

وأشار حازم فتوح في تصريحات تلفزيونية إلى أن الزمالك لم يتواصل مع أجايي بعد خروجه من الأهلي خلافا لما تم تداوله.

وأوضح أن الزمالك لم يقترب أبدًا من الحصول على خدمات جونيور أجايي، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يكن في خطط أجايي.

وكان نادي سموحة قد أعلن رسميا عن توقيع جونيور أجايي.