وكيل أحمد ياسر ريان يكشف مصيره مع الأهلي

أوضح نادر شوقي وكيل الأعمال الدولي أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي، مصير اللاعب مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، بعد استكمال إعارته لنادي التيسبور التركي. في النهاية. من الموسم الماضي.

أكد نادر شوقي في تصريحات متلفزة أنه ينتظر قرار المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز مدرب الأهلي بشأن عودة أحمد ياسر ريان لقائمة عملاق القاهرة في الموسم الجديد أو تجديد مهمته في الوقت الحاضر. فترة الانتقالات الصيفية.

في سياق متصل، يدرس سواريس في المباراة القادمة ضد المستقبل لتعديل مواقف بعض اللاعبين لحل الأزمة الهجومية مع المارد الأحمر، لأنه غير مقتنع بمستوى المجموعة داخل أسوار مختار- تيتش.

تنطلق مباراة الأهلي أمام المستقبل يوم الاثنين 12 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت كوريا في إطار مباريات الدوري العام على ملعب “الأهلي و السلام”.

ويستمر غياب الخمسة أكرم توفيق وعمار حمدي وميشيسوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد عن فريق الأهلي لكرة القدم في المباراة القادمة أمام نادي المستقبل بسبب الإصابة.