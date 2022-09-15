وكيل البليهِيْ يفاجئ الهلال.. ويكشف حَقيْقَة التوقيع مع النصر والاتحاد

كشفت رفِيْعة الشهراني، وكيل المدافع الدولي الكبير علي البلاحي، لأول مرة، أن اللاعب رحل عَنّْ الهلال ووقع لفريق آخر.

ورفض البلحي (32 عاما) عرضا رسميا من إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل. تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، لموسم رياضي أكثر، حتى صيف 2024، مقابل 4.5 مليون ريال. بحسب آخر التقارير الصحفِيْة.

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وبحسب هذه التقارير فإن المدافع الدولي الكبير يتواصل مع ناديي النصر والاتحاد. للتوقيع مع أحدهم، تمهِيْداً لمغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

* حَقيْقَة توقيع علي البليحي مع النصر أو الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، نفى الشهراني، فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، توقيع البليحي على أي نادٍ آخر غير الهلال. بحسب تقارير إعلامية.

وأكد وكيل البليحي أن اللاعب لم يدخل الفترة المجانية مع الهلال -حتى الآن- ولا يزال عقده ساريًا مع الفريق الأول لكرة القدم.

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وأكد رافع الشهراني أن تركيز علي البلاحي يقع حاليا ضمن المستطيل الأخضر. لخدمة قائد الهلال، وأول منتخب سعودي لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة فِيْ مونديال “الدوحة 2022”.

الجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم 2022 أسفرت عَنّْ وضع الخضر السعودي فِيْ المجموعة الثالثة. بالإضافة إلَّى الأرجنتين وبولندا والمكسيك.