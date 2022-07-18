وكيل التعليم قرارات مجلس شؤون الجامعات تحولية واستثنائية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الجامعي، ناصر العقيلي، أننا لا نريد هدر الموارد البشرية والمالية على تخصصات لا تفيد سوق العمل.

قرارات مجلس شؤون الجامعة

وأكد العقيلي، خلال مداخلة مع قناة العربية، أهمية القرارات الصادرة عن مجلس شؤون الجامعة برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. مواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياجات الوطنية.

قرارات تحويلية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس هي قرارات تحويلية واستثنائية فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، وتستجيب لمرتكزات رؤية المملكة 2030، وتمثل تحديثًا لمنظومة التوعية الخاصة بالتعليم الجامعي لتقديم المعلومات إلى المجتمع. على أولياء الأمور والطلاب اختيار أفضل التخصصات التي تتوافق معها والتي هناك حاجة لها في المستقبل. .