وكيل الجزيري يكشف تفاصيل جلسته مع أمير ومرتضى ومصيره في الزمالك

وأوضح علاء أباظة وكيل فريق سيف الدين الجزيري لاعب كرة القدم للفريق الأول لنادي الزمالك، تفاصيل جلسته مع أمير مرتضى المشرف العام على الفريق.

أكد علاء أباظة في تصريحاته على برنامج “العودة” على قناة المحور، أن الفيفا قررت إيقاف جميع اللاعبين الجدد في الزمالك، وسيف ليس لاعبًا جديدًا في الزمالك، حيث كان على سبيل الإعارة، وشرائه الشرط الجزائي كان. مفعل وبالتالي لا يعتبر سيف الجزيري لاعبا جديدا، وتوجه النادي إلى الفيفا ووافق على تسجيل اللاعب.

وأشار “للزمالك الحق في إعادة لاعبيه المستعارين، وأتساءل لماذا يتم تصنيع هذه الأزمة الآن”.

وأضاف “الجزيري سعيد جدا بالزمالك ومستمر مع الفريق، وكان مقدرا للغاية وجوده في ناد بمكانة الزمالك، وبعض الانتقادات خلال الفترة الماضية، وشعر اللاعب أن البعض لا يريد. حضوره في الزمالك ”.

وختم “اللاعب أجرى جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، ودعم الزمالك اللاعب وسيواصل سيف الزمالك رغم العروض الشفوية التي جاءت له خلال الفترة الأخيرة”.