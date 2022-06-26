وكيل الجزيري يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك

وأوضح علاء أباظة، وكيل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك الأول لكرة القدم، حقيقة خروج اللاعب من القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا الثلاثاء، في الجولة 23 من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وقال وكيل الجزيري في تصريحات تليفزيونية “عقد اللاعب جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بالزمالك، لحسم موقفه بشأن رحيله عن صفوف الأبيض نهاية الموسم الجاري. “

وتابع “أمير مرتضى أوضح سوء التفاهم بين اللاعب والإدارة، خلال الجلسة، وأكد التمسك بديمومة الجزيري في صفوف الأبيض”.

وختم جلسة أمير مرتضى مع سيف الجزيري كان لها أثر إيجابي على الحالة النفسية للاعب وهو ما انعكس في المباريات التالية.

وشهدت مباراة الزمالك الأخيرة أمام البنك الأهلي تألق سيف الدين الجزيري الذي سجل هدفين متتاليين، ليحافظ على حظوظ الأبيض في صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة.