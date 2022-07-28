وكيل جاريدو يكشف تطورات المفاوضات مع اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الأولمبي

كشف كريم خيرت وكيل المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، عن آخر التطورات في مفاوضات اتحاد الكرة مع المدرب لإدارة الفريق الأولمبي.

وقال وكيل جاريدو لوسائل الإعلام “لدينا اتفاق بالفعل مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتولي مهمة الفريق الأولمبي”.

وأوضح “العقد لمدة عامين حتى الأولمبياد، وسيساعد المدرب اثنين من مساعديه في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي”.

وتابع “الكرة في ملعب اتحاد الكرة، ننتظر منهم تفعيل الاتفاق والانتهاء من كافة التفاصيل”.

وختم “جاريدو لديه عرض من الدوري الأمريكي، لكنه فضل المنتخب الأولمبي المصري بسبب رغبته في النجاح مرة أخرى في مصر بعد تجربته مع الأهلي”.

أطلق الصحفي عمر ربيع ياسين مفاجأة مدوية حول اقتراب مدرب الأهلي السابق خوان كارلوس جاريدو لتولي التوجيه الفني للمنتخب الأولمبي المصري في الفترة المقبلة.

وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات إذاعية إن الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق مع خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق لتولي مهمة الفريق الأولمبي.

وأوضح ياسين خلال برنامجه الإذاعي أن محمد بركات عضو مجلس الإدارة اتفق مع المدرب الإسباني على توجيه الفراعنة الشباب.

وتابع “بركات توصل إلى اتفاق نهائي مع جاريدو لتوقيع عقود موسمين حتى أولمبياد باريس 2024”.

وأضاف “جاريدو سيقود الفراعنة إلى الأولمبياد إذا تأهلوا، أو ينسحبوا إذا فشلوا في الوصول إلى الأولمبياد.

وقد أنهى جميع الاتفاقات بشروط شخصية “.

وختم “من المنتظر أن يضم جهاز جاريدو في اتجاه الفريق الأولمبي أجنبيين، بينما سيكون باقي الجهاز مصريًا”.