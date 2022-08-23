وكيل جامعة المجمعة التحول للفصول الثلاثة يقلل ملل الطالب

قال وكيل جامعة المجمعة للشؤون التعليمية محمد العبودي، إن التحول إلى ثلاثة فصول دراسية في الجامعة يقلل من طول الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، كما يتيح للمدرسين اختيار طرق التدريس المبتكرة.

تقصير الرحلة التعليمية

وأضاف العبودي، في حديثه لقناة الإخبارية، أن التحول إلى ثلاثة فصول دراسية في الجامعة يقلل مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات ويقلل من الملل لدى الطلاب.

وأشار إلى أن جامعة المجمعة أقامت سلسلة من الحملات الإعلامية للطلاب والمجتمع وأعضاء هيئة التدريس، وتستمر في إقامة العديد من المنتديات، ومع بداية العام الدراسي سيكون هناك منتدى خاص للطلاب.