وكيل رزاق سيسيه يوضح حقيقة هروبه من الزمالك

كشف نبيل أبو زيد وكيل اللاعب الإيفواري رزاق سيسي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، حقيقة هروبه من القلعة البيضاء.

وقال أبو زيد في تصريحات تلفزيونية “سافر اللاعب إلى بلاده ساحل العاج في الأيام القليلة الماضية، ولن يعود إلى المنتخب الأبيض بعد الآن”.

وأوضح “رزاق سيسي وقع عقدا جديدا مع الزمالك وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم”.

وختم “اللاعب تلقى عرضين من سيراميكا كليوباترا واتحاد الإسكندرية”.

وشهدت الساعات القليلة الماضية انسحاب الإيفواري رزاق سيسي نجم الزمالك من جميع ممتلكاته الشخصية بمقر القلعة البيضاء، وغيابه دون سابق إنذار من جلسات تدريب الفريق الأبيض، الأمر الذي أثار غضب مديري النادي. .

قررت إدارة الزمالك تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب رزاق سيسي، عقب رحيله المفاجئ عن القلعة البيضاء.

فشلت محاولات مدراء الزمالك في تحديد مكان رزاق سيسيه والتواصل معه في الساعات الماضية لمعرفة سبب غيابه عن تدريبات الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

انتهى عقد رزاق سيسي مع الزمالك في نهاية يونيو، لكن رحيل اللاعب مشروط بنهاية الموسم في مصر.

الزمالك بناء على شكواه ضد رزاق بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان يبلغ الزمالك بتمديد عقود اللاعبين حتى نهاية المسابقة وليس حتى نهاية يونيو، الأمر الذي يجعل خروج اللاعب في هذا الوقت. غير قانوني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره من المقاولون العرب يوم 12 يوليو الجاري في بطولة الدوري المصري.