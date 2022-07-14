وكيل فيتوريا يكشف تفاصيل مثيرة بخصوص قبول تدريب مصر ورفض الأهلي

كشف كريم أبو سليمان، وكيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، عن تفاصيل مثيرة حول قبول تشكيل المنتخب المصري ورفض إدارة الأهلي.

تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لإدارة المنتخب المصري لمدة 4 مواسم.

كان النادي الأهلي قد تفاوض مع فيتوريا لإدارة فريق كرة القدم الأول، على الرغم من عدم نجاح المفاوضات، قبل التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز.

وقال وكيل فيتوريا في تصريحات تلفزيونية “بدأت المفاوضات بين الاتحاد المصري لكرة القدم وفيتوريا منذ 20 يومًا”.

وتابع “روي فيتوريا وافق على تدريب المنتخب المصري، لاقتناعه بالمشروع رغم وجود العديد من العروض في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه فضل استقدام مساعدين للعمل معه”.

وتابع “النادي الأهلي تفاوض مع فيتوريا خلال الفترة الماضية قبل التعاقد مع المنتخب المصري لكن مسؤولي الأحمر لم يتوصلوا لاتفاق معه”.

وأوضح “فيتوريا رفض عرض الأهلي، لأنه يعتقد أن تدريب المنتخب الوطني سيأخذ شكلاً مختلفًا عن شكل الأندية، لذا استبقت التفاصيل الفنية المفاوضات الجوهرية مع اتحاد الكرة.

وختم “سيكون هناك مساعد مصري مع فيتوريا في الفترة المقبلة مع المنتخب المصري”.