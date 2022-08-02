وكيل لاعبين يكشف عن واجهة بن شرقي المقبلة.. تعرف عليها

كشف ميدو هازن وكيل اللاعبين، عن واجهة المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك الأسبق، بعد خروجه من القلعة البيضاء.

وأكد ميدو هازن أن اللاعب المغربي فسخ عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي منذ يناير الماضي.

وأضاف هازن، متحدثا في برنامج “كورة كل يوم”، “كان بن شرقي يختار بين الجزيرة وعائلتي من دبي، لكنه في النهاية اختار الجزيرة وسيكون الإعلان في غضون ساعات قليلة”.

وتابع تصريحاته “اتصل بي شقيق بن شرقي بعد ما قلته قبل توقيعه في الإمارات في يناير الماضي”.

وتابع “راتب بن شرقي في الإمارات سيصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم، ولو استمر في مصر لتجدد للأهلي”.

أعلن أشرف بن شرقي رسميا رحيله عن الزمالك، بعد فوزه بكأس مصر على حساب فريق الأهلي.

بن شرقي لم يحدد جبهته المقبلة حتى الآن. وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب المغربي بانتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي جدة ابتداء من الموسم المقبل، لكن الأمر لم يحسم بشكل رسمي.