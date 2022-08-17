وكيل محمد أبو جبل يفجرها.. “قرارات خطيرة فِيْ قضية النصر”

كشف نواف المهدي وكيل الحارس المصري الدولي محمد أبو جبل عَنّْ سيناريوهات جديدة فِيْ قضية اللاعب مع نادي النصر.

ووقع أبو جبل عقود الانضمام إلَّى النصر فِيْ فبراير 2022، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الفريق الأول لنادي الزمالك المصري.

اقرأ أيضا

اعتقال سلمان الفراج ومعاقبة الهلال فِيْ قضية “بوينتي” … رد رسمي عاجل

“نجمة الاتحاد للنصر” .. الستار يسدل على أكبر مفاجآت 2022

رسميا | استقالة “مسؤول كبير” فِيْ النقابة .. والهايلي يرد

لكن قيادة نادي النصر برئاسة موصلي المعمر تراجعت عَنّْ الصفقة ولجأت لخيار الكولومبي ديفِيْد أوسبينا. رفع حارس المرمى المصري القضية إلَّى الفِيْفا.

* إقرارات من الوكيل التجاري لمحمد أبو جبل

وأعلن المهدي فِيْ تصريحات لصحيفة “الرياضية” اليومية، أن أحمد الغامدي المدير التنفِيْذي لنادي النصر ؛ هُو الذي وقع العقود مع أبو جبل.

وأكد وكيل أعمال محمد أبو جبل أن عقد الحرس المصري مع قلعة العالم موثق وقانوني. حيث لن يكون امام ادارة النادي الا لدفع قيمته كاملة.

أنظر أيضا

الفِيْفا يفاجئ الاتحاد .. قرار رسمي فِيْ حال رفض العقود

صفقة النصر “احتيالية” … السعودية الرياضية تكشف تاريخ إصابة دينار …

فِيْكتوريا تهز الميركاتو … “شيك على بياض” لاختطاف هدف جوارديولا العظيم

ويمتد عقد أبو جبل مع نادي النصر موسمين حتى 30 يونيو 2024 مقابل 4 ملايين دولار (15 مليون ريال سعودي) أي 2 مليون دولار لكل سنة رياضية.

وأكد نواف المهدي أن أبو جبل لم يغش النصر عَنّْدما التحق بفريق كرة القدم الأول ؛ أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا متأخرا بتمديد منافسات الموسم الرياضي 2022-2022.

وأضاف “لذلك .. سقطت النوايا السيئة فِيْ إضافة الراحل محمد أبو جبل إلَّى فريق النصر الأول لكرة القدم بشكل رسمي”.

وأشار الوكيل التجاري الشهِيْر إلَّى أن عقد حارس المرمى المصري مع الزمالك ينتهِيْ بنهاية موسم 2022-2022 وليس 30 يونيو 2022.

وقال المهدي إن رئيس النصر موصلي المعمر فهم القانون جيداً، وعلم أن ناديه أخطأ بإنهاء عقد حارس المرمى المصري.

أطلق المهدي مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان فوزه فِيْ قضية ضد إحدى إدارات نصر السابقة. بعد أن كتبت الشيكات المعدومة.

وفِيْ النهاية أكد نواف المهدي أن محمد أبو جبل مستعد لعقد صفقة مع الإدارة لتحقيق النصر. خاصة وأن مراحل التقاضي ستكون طويلة جدًا.