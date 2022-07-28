وكيل نقابة الموسيقيين المصريين يكشف قِصَّة صورته مع الخمور بالساحل الشمالي

كشف الوكيل الأول لنقابة المهن الموسيقية المصرية، حمادة أبو اليزيد، عَنّْ كواليس الصورة المسيئة التي يتم تداولها له من منطقة الساحل الشمالي مع المستشار القانوني للنقابة علاء عامر، بينما كان لديهم زجاجات نبيذ وشيشة. أمامهم.

وقال أبو اليزيد فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” إن هذه حملة تشهِيْر ضده بسبب التنافس على مقعد نقيب الموسيقيين الجديد.

وأضاف أن الصورة كانت فِيْ نورث شور العام الماضي، بينما كانوا فِيْ مهمة رسمية لتحصيل رسوم، من منظمي الحفل هناك، وكان على صاحب المكان جلوسهم واستضافتهم.

وعبّر حمادة أبو اليزيد عَنّْ استيائه من “التشوهات” التي يتعرض لها، مشيرًا إلَّى وجوب الإيضاح للإعلام أن سمعة أعضاء النقابة تتعرض للاعتداء والتشويه من قبل منصب النقيب الجديد، معلّقًا ” هذا نقص فِيْ الأدب.

من جهته، أكد المستشار القانوني لاتحاد المهن الموسيقية علاء عامر، أن الصورة التقطت أثناء تحصيلهم لمستحقات الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد المهن الموسيقية اجتماعا طارئا الأحد المقبل لمناقشة ما سيحدث فِيْ النقابة بعد استقالة هاني شاكر.

الجدير بالذكر أن الكابتن الجديد سيبقى لمدة عام واحد فقط حتى 30 يوليو 2023، وفِيْ هذا الشهر من العام المقبل سيتم فتح الأبواب مرة أخرى للترشح لمنصب النقيب وأيضًا لأعضاء مجلس إدارة وسيتم انتخاب المخرجين مرة أخرى، لأن الفنان هاني شاكر اعتذر عَنّْ منصبه قبل 30 يوليو، لذلك من الممكن أن يكون له نقيب بديل سواء من أعضاء المجلس أو من بينهم.

وكان اتحاد النقابات الفنية قد اصدر بيانا بشأن قبول استقالة هاني شاكر وفتح باب الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين 7/2022 وبحضور اعضاء النقابة .. قبول الاستقالة الفنان هاني شاكر – رئيس اتحاد المهن الموسيقية من منصبه.

قدم الفنان هاني شاكر استقالة رسمية من منصبه كقائد للموسيقيين لأعضاء اتحاد المهن الموسيقية، بعد الأزمة التي حدثت مؤخرًا خلال المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد لإنهاء الخلاف بين حسن شاكوش وعازف الإيقاع. سعيد الأرتيست، والأمين العام للاتحاد أحمد رمضان.