ولادة أنثيَين من النمر العربي في العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة “إناث” من النمر العربي، في خطوة تؤكد جهود الهيئة لتحقيق أهداف استعادة النظم البيئية وحماية النمر العربي من الانقراض.

وُلِد النموران في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، والذي يمثل أحد البرامج الأسيرة والتربية التي تسعى إلى زيادة أعداد النمور العربية وإعادة توطينها في البرية.

معلومات عن النمور العربية

النمر العربي هو حيوان متوسط ​​الحجم ينتمي إلى عائلة السليديات، ويعيش في مناطق مختلفة من الصحراء العربية الكبرى وجنوب آسيا، وهي حيوانات صيد ماهرة ورشيقة.

يُعرف النمر العربي بأنه أحد الحيوانات المهددة بالانقراض. في الوقت الحالي، لا يوجد سوى مائتي نمر، وقد تم تقليص المناطق الجغرافية لوجودهم بشكل كبير ؛ بعد العيش في معظم المناطق الجبلية في شبه الجزيرة العربية والشام ومصر، انقرض هذا الحيوان بالتأكيد في الأردن ومصر، وهو معرض لخطر الانقراض في بلدان أخرى.

خصائص النمر العربي

إنه أصغر نوع فرعي من النمور في الحجم. يبلغ متوسط ​​وزنه حوالي ثلاثين كيلوغراماً، ويبلغ طوله حوالي مائة وثلاثين سنتيمتراً، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بعائلة النمر الإفريقي، وراثياً وتصنيفياً. بالرغم من ذلك، من بين مجموعات وأنواع الماكرون التي تعيش في شبه الجزيرة العربية، يعتبر النمر العربي الأكبر والأقوى من حيث البنية الجسدية والعضلية، ويتميز بلون جلده الباهت مقارنة بالنمور الأخرى. يساعدك هذا اللون على الاندماج بشكل أفضل مع طبيعة الصحراء في بيئتها الطبيعية.