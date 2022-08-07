ولادة في الجو.. مصرية تضع مولودها على متن رحلة طيران ناس

شهدت رحلة طيران ناس رقم XY565 المتوجهة من جدة إلى القاهرة، اليوم الأحد، ولادة على متن طائرة.

تفاصيل الحادثة

أما التفاصيل، فبينما كانت الطائرة في الجو وقبل وصولها إلى القاهرة، تعرضت الأم المصرية البالغة من العمر 26 عامًا للهجوم بسبب آلام المخاض.

ونتيجة لذلك، أجرى طاقم الرحلة إسعافات أولية بطلب الاتصال بطبيب كان على متن الطائرة، وحدثت الولادة بشكل طبيعي، وكانت الأم وطفلها بصحة جيدة ومستقرة.

صحة جيدة

وفحصت أطقم الإسعاف حالة الأم والطفل فور وصولهما مطار القاهرة الدولي، حيث تم نقلهما إلى المستشفى الذي تبين أنه في حالة جيدة.